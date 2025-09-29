В кабинете уволившегося вице-губернатора Кубани Власова проводят обыски

Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в отставку 29 сентября в связи с уходом на СВО. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Да, все верно… Дело в отношении самого Власова», — сказал собеседник РИА Новости в ответ на вопрос об обысках.
В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, сложив полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Как сообщает «Коммерсант», чиновник предположительно подозревается в присвоении в особо крупном размере денежных средств, предназначенных в виде целевой субсидии для обеспечения участников специальной военной операции.
Предварительные сведения указывают на то, что по распоряжению Александра Власова выделенные в рамках данной субсидии средства не были доведены до адресатов из числа участников СВО. Официальных данных не было.
