Путин разрешил размещать рекламу на космических ракетах

На космических объектах появится реклама
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий размещать рекламу на космических объектах. Документ появился на портале правовой информации.
«Размещение рекламы на космических объектах осуществляется на основании договора между рекламодателя и собственника космического объекта. Реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности», — говорится в указе.
Речь идет о космических объектах, находящихся в федеральной собственности. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
