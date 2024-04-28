28 апреля 2024

Названа стоимость набора «майского дачника» в России

«Известия»: набор «майского дачника» с инвентарем достиг 10 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур, посвященный реализации программы «5 шагов для городов». Екатеринбурге. , общественный огород
В 2024 году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону Фото:

Перед майскими праздниками «Индекс дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, составил около 10 тысяч рублей. Об это свидетельствуют данные «Чек Индекс».

«В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т. п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 2 534 рубля, хотя годом ранее эта сумма составляла 1 946 рублей. Приобретение тачки или тележки увеличило расходы еще на семь тысяч рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Чек Индекса». Там уточнили, что полный комплект «майского дачника» составит около 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в этом году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на это влияет растущая концентрация дач поблизости от крупных городов. Многие активнее экспериментируют с саженцами, рассадой, о чем свидетельствует штучный рост их продаж, добавили аналитики.

Одним из самых популярных овощных культур, которые любят выращивать садоводы является помидор. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно посадить рассаду в грунт. URA.RU перечисляет основные шаги, которые помогут в этом. Важно помнить, что посадки лучше начинать, когда почва прогреется до + 14 градусов.

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Перед майскими праздниками «Индекс дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, составил около 10 тысяч рублей. Об это свидетельствуют данные «Чек Индекс». «В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т. п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 2 534 рубля, хотя годом ранее эта сумма составляла 1 946 рублей. Приобретение тачки или тележки увеличило расходы еще на семь тысяч рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Чек Индекса». Там уточнили, что полный комплект «майского дачника» составит около 10 тысяч рублей. Отмечается, что в этом году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на это влияет растущая концентрация дач поблизости от крупных городов. Многие активнее экспериментируют с саженцами, рассадой, о чем свидетельствует штучный рост их продаж, добавили аналитики. Одним из самых популярных овощных культур, которые любят выращивать садоводы является помидор. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно посадить рассаду в грунт. URA.RU перечисляет основные шаги, которые помогут в этом. Важно помнить, что посадки лучше начинать, когда почва прогреется до + 14 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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