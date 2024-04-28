Названа стоимость набора «майского дачника» в России

«Известия»: набор «майского дачника» с инвентарем достиг 10 тысяч рублей

29 апреля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

В 2024 году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону Фото: Размик Закарян © URA.RU Перед майскими праздниками «Индекс дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, составил около 10 тысяч рублей. Об это свидетельствуют данные «Чек Индекс». «В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т. п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 2 534 рубля, хотя годом ранее эта сумма составляла 1 946 рублей. Приобретение тачки или тележки увеличило расходы еще на семь тысяч рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Чек Индекса». Там уточнили, что полный комплект «майского дачника» составит около 10 тысяч рублей. Отмечается, что в этом году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на это влияет растущая концентрация дач поблизости от крупных городов. Многие активнее экспериментируют с саженцами, рассадой, о чем свидетельствует штучный рост их продаж, добавили аналитики. Одним из самых популярных овощных культур, которые любят выращивать садоводы является помидор. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно посадить рассаду в грунт. URA.RU перечисляет основные шаги, которые помогут в этом. Важно помнить, что посадки лучше начинать, когда почва прогреется до + 14 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед майскими праздниками «Индекс дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, составил около 10 тысяч рублей. Об это свидетельствуют данные «Чек Индекс». «В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т. п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 2 534 рубля, хотя годом ранее эта сумма составляла 1 946 рублей. Приобретение тачки или тележки увеличило расходы еще на семь тысяч рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Чек Индекса». Там уточнили, что полный комплект «майского дачника» составит около 10 тысяч рублей. Отмечается, что в этом году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на это влияет растущая концентрация дач поблизости от крупных городов. Многие активнее экспериментируют с саженцами, рассадой, о чем свидетельствует штучный рост их продаж, добавили аналитики. Одним из самых популярных овощных культур, которые любят выращивать садоводы является помидор. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно посадить рассаду в грунт. URA.RU перечисляет основные шаги, которые помогут в этом. Важно помнить, что посадки лучше начинать, когда почва прогреется до + 14 градусов.