Названа стоимость набора «майского дачника» в России

Перед майскими праздниками «Индекс дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, составил около 10 тысяч рублей. Об это свидетельствуют данные «Чек Индекс».
«В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т. п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 2 534 рубля, хотя годом ранее эта сумма составляла 1 946 рублей. Приобретение тачки или тележки увеличило расходы еще на семь тысяч рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Чек Индекса». Там уточнили, что полный комплект «майского дачника» составит около 10 тысяч рублей.
Отмечается, что в этом году россияне основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на это влияет растущая концентрация дач поблизости от крупных городов. Многие активнее экспериментируют с саженцами, рассадой, о чем свидетельствует штучный рост их продаж, добавили аналитики.
Одним из самых популярных овощных культур, которые любят выращивать садоводы является помидор. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно посадить рассаду в грунт. URA.RU перечисляет основные шаги, которые помогут в этом. Важно помнить, что посадки лучше начинать, когда почва прогреется до + 14 градусов.
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