Школьнице в Москве вырвало средний палец во время поездки в лифте

11 мая 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

У школьницы диагностированы множественные переломы Фото: Илья Московец © URA.RU В одном из московских многоквартирных домов 10-летняя девочка получила серьезные травмы из-за лифта. Об этом сообщил telegram-канал Shot. В результате инцидента школьница лишилась пальца на руке. «Лифт многоэтажки в Москве зажал руку 10-летней школьницы и проехал так три этажа. Девочка осталась без пальца», — говорится в сообщении. По информации издания, девочка, возвращаясь домой после прогулки с собакой, попыталась остановить закрывающиеся двери лифта, чтобы впустить своего питомца. Однако двери лифта закрылись, зажав ей руку, и лифт начал движение. Проехав так три этажа, двери открылись, и девочка обнаружила, что потеряла средний палец. Пострадавшую немедленно госпитализировали. У нее диагностированы множественные переломы пястных костей, раздробленная кисть и порванные сухожилия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из московских многоквартирных домов 10-летняя девочка получила серьезные травмы из-за лифта. Об этом сообщил telegram-канал Shot. В результате инцидента школьница лишилась пальца на руке. «Лифт многоэтажки в Москве зажал руку 10-летней школьницы и проехал так три этажа. Девочка осталась без пальца», — говорится в сообщении. По информации издания, девочка, возвращаясь домой после прогулки с собакой, попыталась остановить закрывающиеся двери лифта, чтобы впустить своего питомца. Однако двери лифта закрылись, зажав ей руку, и лифт начал движение. Проехав так три этажа, двери открылись, и девочка обнаружила, что потеряла средний палец. Пострадавшую немедленно госпитализировали. У нее диагностированы множественные переломы пястных костей, раздробленная кисть и порванные сухожилия.