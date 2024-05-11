Школьнице в Москве вырвало средний палец во время поездки в лифте

В одном из московских многоквартирных домов 10-летняя девочка получила серьезные травмы из-за лифта. Об этом сообщил telegram-канал Shot. В результате инцидента школьница лишилась пальца на руке.
«Лифт многоэтажки в Москве зажал руку 10-летней школьницы и проехал так три этажа. Девочка осталась без пальца», — говорится в сообщении.
По информации издания, девочка, возвращаясь домой после прогулки с собакой, попыталась остановить закрывающиеся двери лифта, чтобы впустить своего питомца. Однако двери лифта закрылись, зажав ей руку, и лифт начал движение. Проехав так три этажа, двери открылись, и девочка обнаружила, что потеряла средний палец.
Пострадавшую немедленно госпитализировали. У нее диагностированы множественные переломы пястных костей, раздробленная кисть и порванные сухожилия.
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