«Прощай, самая прекрасная няня»: россияне по всей стране скорбят по Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни

30 мая 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» новость из сюжета Умела актриса Анастасия Заворотнюк Российские пользователи опечалены новостью о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Комментируя публикации в соцсетях, они выражают свои соболезнования. Биография Анастасии Заворотнюк до и после болезни «Самая прекрасная няня! Прощай! Чуда не произошло…», — написал пользователь с ником ilina1960. Другой комментатор отметил, что Заворотнюк навсегда останется прекрасной няней и замечательной актрисой, а также добавил, что жизнь не справедлива. О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. На странице в ее Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) написали, что она ушла из жизни ночью после продолжительной и тяжелой болезни. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно. Пользователи выражают соболезнования близким Заворотнюк Фото из соцсетей Комментаторы не верят в смерть актрисы Фото из соцсетей Кто-то вспоминает моменты, связанные с творчеством Анастасии Заворотнюк Фото из соцсетей Пользователи напоминают о роли актрисы в сериале «Моя прекрасная няня» Фото из соцсетей Комментаторы опечалены новостью о смерти Заворотнюк Фото из соцсетей Кто-то отмечает, что актриса навсегда останется в сердцах зрителей Фото из соцсетей Анастасия Заворотнюк являлась примером для многих россиян Пользователи вспоминают о жизни Анастасии Заворотнюк Фото из соцсетей Граждане верили в выздоровление актрисы Фото из соцсетей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пользователи опечалены новостью о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Комментируя публикации в соцсетях, они выражают свои соболезнования. «Самая прекрасная няня! Прощай! Чуда не произошло…», — написал пользователь с ником ilina1960. Другой комментатор отметил, что Заворотнюк навсегда останется прекрасной няней и замечательной актрисой, а также добавил, что жизнь не справедлива. О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. На странице в ее Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) написали, что она ушла из жизни ночью после продолжительной и тяжелой болезни. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.