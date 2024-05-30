«Прощай, самая прекрасная няня»: россияне по всей стране скорбят по Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни
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Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни Фото:
новость из сюжета
Умела актриса Анастасия Заворотнюк

Российские пользователи опечалены новостью о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Комментируя публикации в соцсетях, они выражают свои соболезнования.

Биография Анастасии Заворотнюк до и после болезни

«Самая прекрасная няня! Прощай! Чуда не произошло…», — написал пользователь с ником ilina1960. Другой комментатор отметил, что Заворотнюк навсегда останется прекрасной няней и замечательной актрисой, а также добавил, что жизнь не справедлива.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. На странице в ее Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) написали, что она ушла из жизни ночью после продолжительной и тяжелой болезни. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Пользователи выражают соболезнования близким Заворотнюк
Пользователи выражают соболезнования близким Заворотнюк
Комментаторы не верят в смерть актрисы
Комментаторы не верят в смерть актрисы
Кто-то вспоминает моменты, связанные с творчеством Анастасии Заворотнюк
Кто-то вспоминает моменты, связанные с творчеством Анастасии Заворотнюк
Пользователи напоминают о роли актрисы в сериале «Моя прекрасная няня»
Пользователи напоминают о роли актрисы в сериале «Моя прекрасная няня»
Комментаторы опечалены новостью о смерти Заворотнюк
Комментаторы опечалены новостью о смерти Заворотнюк
Кто-то отмечает, что актриса навсегда останется в сердцах зрителей
Кто-то отмечает, что актриса навсегда останется в сердцах зрителей
Анастасия Заворотнюк являлась примером для многих россиян
Анастасия Заворотнюк являлась примером для многих россиян
Пользователи вспоминают о жизни Анастасии Заворотнюк
Пользователи вспоминают о жизни Анастасии Заворотнюк
Граждане верили в выздоровление актрисы
Граждане верили в выздоровление актрисы

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Российские пользователи опечалены новостью о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Комментируя публикации в соцсетях, они выражают свои соболезнования. «Самая прекрасная няня! Прощай! Чуда не произошло…», — написал пользователь с ником ilina1960. Другой комментатор отметил, что Заворотнюк навсегда останется прекрасной няней и замечательной актрисой, а также добавил, что жизнь не справедлива. О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. На странице в ее Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) написали, что она ушла из жизни ночью после продолжительной и тяжелой болезни. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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