«Прощай, самая прекрасная няня»: россияне по всей стране скорбят по Анастасии Заворотнюк

«Самая прекрасная няня! Прощай! Чуда не произошло…», — написал пользователь с ником ilina1960. Другой комментатор отметил, что Заворотнюк навсегда останется прекрасной няней и замечательной актрисой, а также добавил, что жизнь не справедлива.
О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. На странице в ее Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) написали, что она ушла из жизни ночью после продолжительной и тяжелой болезни. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.
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Российские пользователи опечалены новостью о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Комментируя публикации в соцсетях, они выражают свои соболезнования. «Самая прекрасная няня! Прощай! Чуда не произошло…», — написал пользователь с ником ilina1960. Другой комментатор отметил, что Заворотнюк навсегда останется прекрасной няней и замечательной актрисой, а также добавил, что жизнь не справедлива. О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. На странице в ее Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) написали, что она ушла из жизни ночью после продолжительной и тяжелой болезни. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.