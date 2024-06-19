Опубликована характеристика на рейдера Федулева, отсидевшего за организацию убийств

Осужденный за организацию заказных убийств и рейдерский захват рынка бизнесмен Павел Федулев отличился примерным поведением в колонии. Это и стало основанием для того, чтобы заменить ему неотбытую часть наказания на принудительные работы. Характеристика на Федулева опубликована на сайте Чусовского городского суда Пермского края, который рассматривал ходатайство защитников осужденного.
«Осужденный характеризуется, в целом, положительно: [...] принимает участие в работах по благоустройству территории исправительного учреждения, посещает мероприятия воспитательного характера, лекции, семинары, собрания, имеет 44 поощрения», — говорится в постановлении суда.
На основе этого суд сделал вывод: у Федулева сформировалось правопослушное поведение и уважительное отношение к нормам и традициям, принятым в обществе, добросовестное отношение к труду. «Своим поведением он доказал, что для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания в виде лишения свободы», — указано в документе.
Решение о замене наказания суд принял 18 июня. Как рассказала URA.RU адвокат Федулева Татьяна Епишина, в ближайшие две недели он устроится на одно из пермских предприятий при исправительном центре. Подробнее о том, кто такой Павел Федулев, в сбойке URA.RU.
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