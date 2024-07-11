11 июля 2024

Навальную* внесли в перечень экстремистов и террористов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Навальная* внесена в список экстремистов и террористов
Юлия Навальная* внесена в список экстремистов и террористов Фото:

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Она является супругой покойного Алексея Навального, который также ранее был внесен в список экстремистов и террористов.  

«Навальная Юлия Борисовна. 24.07.1976. г. Москва», — отмечается в соответствующем перечне Росфинмониторинга. 

На днях Басманный районный суд Москвы также заочно арестовал жену покойного Алексея Навального. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов в РФ

Юлия Навальная* внесена в список экстремистов и террористов
Юлия Навальная* внесена в список экстремистов и террористов
Фото:

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Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Она является супругой покойного Алексея Навального, который также ранее был внесен в список экстремистов и террористов.   «Навальная Юлия Борисовна. 24.07.1976. г. Москва», — отмечается в соответствующем перечне Росфинмониторинга.  На днях Басманный районный суд Москвы также заочно арестовал жену покойного Алексея Навального. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе. *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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