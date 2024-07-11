Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Она является супругой покойного Алексея Навального, который также ранее был внесен в список экстремистов и террористов.
«Навальная Юлия Борисовна. 24.07.1976. г. Москва», — отмечается в соответствующем перечне Росфинмониторинга.
На днях Басманный районный суд Москвы также заочно арестовал жену покойного Алексея Навального. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе.
*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов в РФ
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