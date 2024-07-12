Украинские власти Херсонской области заявили о повреждениях инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объект критической инфраструктуры», — написал Прокудин в своем telegram-канале. Он добавил, что был поврежден газопровод.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что в подконтрольном ВСУ Херсоне было повреждено здание оператора распределения электроэнергии. Кроме того, в Днепропетровской области в Никополе в результате взрывов была обесточена электроподстанция, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.