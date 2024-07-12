Украинские власти Херсонской области заявили о повреждениях инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждена критическая инфраструктура
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
В Херсонской области поврежден газопровод Фото:
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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры», — написал Прокудин в своем telegram-канале. Он добавил, что был поврежден газопровод.

Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что в подконтрольном ВСУ Херсоне было повреждено здание оператора распределения электроэнергии. Кроме того, в Днепропетровской области в Никополе в результате взрывов была обесточена электроподстанция, передает «Национальная служба новостей».

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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. «Попали в объект критической инфраструктуры», — написал Прокудин в своем telegram-канале. Он добавил, что был поврежден газопровод. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что в подконтрольном ВСУ Херсоне было повреждено здание оператора распределения электроэнергии. Кроме того, в Днепропетровской области в Никополе в результате взрывов была обесточена электроподстанция, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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