Группа «Кис-Кис» ответила на обвинения в финансировании ВСУ

Группа «Кис-Кис»: участники никогда не финансировали ВСУ, все это — клевета
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа "Кис-Кис" опровергли обвинения Мизулиной о финансировании ВСУ
Рок-группа "Кис-Кис" опровергли обвинения Мизулиной о финансировании ВСУ Фото:

Рок-группа «Кис-кис» категорически отрицает обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины и призывах к протестам против специальной военной операции. Об этом музыканты сообщили в официальном обращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Группа „кис-кис“ в составе всех своих участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не „донатила“ ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было», — отметили рок-музыканты. Они также отметили, что продолжают свою деятельность в России и не покидали страну.

В своем заявлении музыканты также напоминают о благотворительной деятельности, включая сбор средств для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» и жителей Белгорода. Они выразили недоумение по поводу обвинений и подчеркнули свою приверженность российскому законодательству.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за выступлений «Кис-кис» в России. Мизулина утверждала, что на концертах, «замаскированных под 'выставку кошек'», музыканты высказывались против военной операции на Украине.

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Рок-группа «Кис-кис» категорически отрицает обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины и призывах к протестам против специальной военной операции. Об этом музыканты сообщили в официальном обращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Группа „кис-кис“ в составе всех своих участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не „донатила“ ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было», — отметили рок-музыканты. Они также отметили, что продолжают свою деятельность в России и не покидали страну. В своем заявлении музыканты также напоминают о благотворительной деятельности, включая сбор средств для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» и жителей Белгорода. Они выразили недоумение по поводу обвинений и подчеркнули свою приверженность российскому законодательству. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за выступлений «Кис-кис» в России. Мизулина утверждала, что на концертах, «замаскированных под 'выставку кошек'», музыканты высказывались против военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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