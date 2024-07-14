Политолог рассказал, кто стоит за покушением на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было делом рук «обыкновенного психопата», а не американских спецслужб. Ведь это невыгодно как действующему президенту США Джо Байдену, так и Трампу. Об этом URA.RU рассказал политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.
«Покушение на Трампа совершил обыкновенный психопат. Даже если придерживаться конспирологической точки зрения, видеть там заговор и так далее, то это очень не вовремя. Ни для Байдена, ни для Трампа в данный момент времени это, собственно говоря, невыгодно», — заявил Синельников-Оришак.
В то же время политолог подчеркнул, что "попытки создать образ американцев как сверхсуществ" являются элементом пропаганды, и что спецслужбы США имеют свои провалы, как и любые другие. Эксперт утверждает, что если бы нападение планировала определенная группа, то спецслужбы заранее бы узнали об этом. Однако если в этом замешан один человек, то проследит это труднее. Покушение было результатом инициативы одного человека, а не какого-то сообщества, заключил эксперт.
На митинге в штате Пенсильвания, который состоялся 13 июля, произошло покушение на Дональда Трампа. Следствие установило, что в результате инцидента погиб один человек, и двое получили серьезные ранения, включая экс-главу государства, который был ранен в ухо. В настоящее время жизни Трампа ничего не угрожает, и он находится в безопасности. Последние подробности о случившемся можно узнать в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.