Политолог рассказал, кто стоит за покушением на Трампа

Политолог Синельников-Оришак: Трампа хотел устранить психопат, а не спецслужбы
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Заговора против Дональда Трампа не существует, считает Михаил Синельников-Оришак
Заговора против Дональда Трампа не существует, считает Михаил Синельников-Оришак Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было делом рук «обыкновенного психопата», а не американских спецслужб. Ведь это невыгодно как действующему президенту США Джо Байдену, так и Трампу. Об этом URA.RU рассказал политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

«Покушение на Трампа совершил обыкновенный психопат. Даже если придерживаться конспирологической точки зрения, видеть там заговор и так далее, то это очень не вовремя. Ни для Байдена, ни для Трампа в данный момент времени это, собственно говоря, невыгодно», — заявил Синельников-Оришак.

В то же время политолог подчеркнул, что "попытки создать образ американцев как сверхсуществ" являются элементом пропаганды, и что спецслужбы США имеют свои провалы, как и любые другие. Эксперт утверждает, что если бы нападение планировала определенная группа, то спецслужбы заранее бы узнали об этом. Однако если в этом замешан один человек, то проследит это труднее. Покушение было результатом инициативы одного человека, а не какого-то сообщества, заключил эксперт.

На митинге в штате Пенсильвания, который состоялся 13 июля, произошло покушение на Дональда Трампа. Следствие установило, что в результате инцидента погиб один человек, и двое получили серьезные ранения, включая экс-главу государства, который был ранен в ухо. В настоящее время жизни Трампа ничего не угрожает, и он находится в безопасности. Последние подробности о случившемся можно узнать в материале URA.RU.

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Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было делом рук «обыкновенного психопата», а не американских спецслужб. Ведь это невыгодно как действующему президенту США Джо Байдену, так и Трампу. Об этом URA.RU рассказал политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. «Покушение на Трампа совершил обыкновенный психопат. Даже если придерживаться конспирологической точки зрения, видеть там заговор и так далее, то это очень не вовремя. Ни для Байдена, ни для Трампа в данный момент времени это, собственно говоря, невыгодно», — заявил Синельников-Оришак. В то же время политолог подчеркнул, что "попытки создать образ американцев как сверхсуществ" являются элементом пропаганды, и что спецслужбы США имеют свои провалы, как и любые другие. Эксперт утверждает, что если бы нападение планировала определенная группа, то спецслужбы заранее бы узнали об этом. Однако если в этом замешан один человек, то проследит это труднее. Покушение было результатом инициативы одного человека, а не какого-то сообщества, заключил эксперт. На митинге в штате Пенсильвания, который состоялся 13 июля, произошло покушение на Дональда Трампа. Следствие установило, что в результате инцидента погиб один человек, и двое получили серьезные ранения, включая экс-главу государства, который был ранен в ухо. В настоящее время жизни Трампа ничего не угрожает, и он находится в безопасности. Последние подробности о случившемся можно узнать в материале URA.RU.
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