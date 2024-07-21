«Ведомости»: у Шойгу будет восемь замов и три помощника

У секретаря Совбеза России Сергея Шойгу будет восемь заместителей и три помощника. Об этом сообщили источники, близкие к правительству.
«После смены секретаря Совета безопасности общая штатная численность его аппарата изменений не претерпела. У Шойгу останутся восемь замов и три помощника», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях» — новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. После отставки Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
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