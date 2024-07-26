26 июля 2024

Командование 59-й бригады ВСУ привлечено к ответственности за большие потери

© Служба новостей «URA.RU»
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59-я мотопехотная бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на покровском направлении Фото:
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Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сообщила о привлечении к ответственности части командования 59-й мотопехотной бригады. Это произошло после публикаций в социальных сетях о значительных потерях, вызванных приказами командования.

«Выявлены отдельные случаи управленческих решений и обстоятельства, которые могут негативно влиять на выполнение боевых задач военной частью. Некоторые должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — говорится в сообщении Военной службы правопорядка ВСУ на странице в Facebook (запрещен в Российской Федерации; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

59-я мотопехотная бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук выразила свое недовольство в социальных сетях, утверждая, что приказы офицеров стали причиной значительных потерь среди украинских военнослужащих.

Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за больших потерь в ДНР. Он сформулировал жесткие приказы генералов как причину ненужных жертв.

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Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сообщила о привлечении к ответственности части командования 59-й мотопехотной бригады. Это произошло после публикаций в социальных сетях о значительных потерях, вызванных приказами командования. «Выявлены отдельные случаи управленческих решений и обстоятельства, которые могут негативно влиять на выполнение боевых задач военной частью. Некоторые должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — говорится в сообщении Военной службы правопорядка ВСУ на странице в Facebook (запрещен в Российской Федерации; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). 59-я мотопехотная бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук выразила свое недовольство в социальных сетях, утверждая, что приказы офицеров стали причиной значительных потерь среди украинских военнослужащих. Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за больших потерь в ДНР. Он сформулировал жесткие приказы генералов как причину ненужных жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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