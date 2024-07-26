Командование 59-й бригады ВСУ привлечено к ответственности за большие потери

26 июля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

59-я мотопехотная бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на покровском направлении Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сообщила о привлечении к ответственности части командования 59-й мотопехотной бригады. Это произошло после публикаций в социальных сетях о значительных потерях, вызванных приказами командования. «Выявлены отдельные случаи управленческих решений и обстоятельства, которые могут негативно влиять на выполнение боевых задач военной частью. Некоторые должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — говорится в сообщении Военной службы правопорядка ВСУ на странице в Facebook (запрещен в Российской Федерации; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). 59-я мотопехотная бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук выразила свое недовольство в социальных сетях, утверждая, что приказы офицеров стали причиной значительных потерь среди украинских военнослужащих. Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за больших потерь в ДНР. Он сформулировал жесткие приказы генералов как причину ненужных жертв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сообщила о привлечении к ответственности части командования 59-й мотопехотной бригады. Это произошло после публикаций в социальных сетях о значительных потерях, вызванных приказами командования. «Выявлены отдельные случаи управленческих решений и обстоятельства, которые могут негативно влиять на выполнение боевых задач военной частью. Некоторые должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — говорится в сообщении Военной службы правопорядка ВСУ на странице в Facebook (запрещен в Российской Федерации; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). 59-я мотопехотная бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук выразила свое недовольство в социальных сетях, утверждая, что приказы офицеров стали причиной значительных потерь среди украинских военнослужащих. Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за больших потерь в ДНР. Он сформулировал жесткие приказы генералов как причину ненужных жертв.