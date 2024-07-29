Глава МИД Франции оценил церемонию открытия Олимпиады

Глава МВД Франции Дарманен: церемония открытия Игр была посланием свободы

30 июля 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Во Франции назвали церемонию открытия Игр искусством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была признана «посланием свободы». Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Некоторые картины могут нравиться или не нравиться, это был мой случай. Но я думаю, что не следует понимать их как нечто иное, кроме того, что Франция оставляет в качестве послания, послания свободы», — сказал Дарманен в эфире France 2 (цитата по Le Figaro). По его словам, спорные сцены на церемонии открытия Игр — это искусство. Комментарий Дарманена последовал после критики церемонии открытия, которая содержала элементы, интерпретированные как пародия на христианские образы. Несмотря на негативную реакцию некоторых религиозных лидеров, глава МВД подчеркнул важность свободы выражения и творчества во Франции. Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, эта церемония сказала о французах все. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была признана «посланием свободы». Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Некоторые картины могут нравиться или не нравиться, это был мой случай. Но я думаю, что не следует понимать их как нечто иное, кроме того, что Франция оставляет в качестве послания, послания свободы», — сказал Дарманен в эфире France 2 (цитата по Le Figaro). По его словам, спорные сцены на церемонии открытия Игр — это искусство. Комментарий Дарманена последовал после критики церемонии открытия, которая содержала элементы, интерпретированные как пародия на христианские образы. Несмотря на негативную реакцию некоторых религиозных лидеров, глава МВД подчеркнул важность свободы выражения и творчества во Франции. Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, эта церемония сказала о французах все.