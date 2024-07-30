Ритейлер X5 Group объяснил пустые полки в «Пятерочке»

Из-за нехватки рабочей силы, в частности мигрантов, в распределительном центре X5 Group в Ярославле некоторые продукты исчезли в части магазинов «Пятерочка». Так ритейлер объяснил пустые полки в некоторых магазинах в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях
«В настоящий момент в распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с постоянными рыночными факторами, в том числе с выездом рабочих-мигрантов на родину. Наблюдаются проблемы с комплектацией штата», — прокомментировали в пресс-службе X5 Group. Сообщение цитирует РИА Новости.
Ранее telegram-каналом Mash сообщал, что в городах Золотого кольца наблюдается нехватка продуктов в «Пятерочках». По данным Mash, в распределительном центре в Ярославе не хватает тысячи рабочих. Журналисты канала тоже связывали пустые полки с депортацией иностранцев.
Сообщения об этом появились на ресурсах управления МВД России по Ярославской области. Однако речь шла о проверки 52 мигрантов, из их числа были выдворены из страны четыре человека, еще троим сократили срок пребывания в России.
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