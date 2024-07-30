Ритейлер X5 Group объяснил пустые полки в «Пятерочке»

X5 Group: исчезновение продуктов в «Пятерочке» связано с дефицитом кадров
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Жители регионов Золотого Кольца жалуются на пустые полки в "Пятерочке" (архивное фото)
Жители регионов Золотого Кольца жалуются на пустые полки в "Пятерочке" (архивное фото) Фото:

Из-за нехватки рабочей силы, в частности мигрантов, в распределительном центре X5 Group в Ярославле некоторые продукты исчезли в части магазинов «Пятерочка». Так ритейлер объяснил пустые полки в некоторых магазинах в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях

«В настоящий момент в распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с постоянными рыночными факторами, в том числе с выездом рабочих-мигрантов на родину. Наблюдаются проблемы с комплектацией штата», — прокомментировали в пресс-службе X5 Group. Сообщение цитирует РИА Новости. 

Ранее telegram-каналом Mash сообщал, что в городах Золотого кольца наблюдается нехватка продуктов в «Пятерочках». По данным Mash, в распределительном центре в Ярославе не хватает тысячи рабочих. Журналисты канала тоже связывали пустые полки с депортацией иностранцев. 

Сообщения об этом появились на ресурсах управления МВД России по Ярославской области. Однако речь шла о проверки 52 мигрантов, из их числа были выдворены из страны четыре человека, еще троим сократили срок пребывания в России.

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Из-за нехватки рабочей силы, в частности мигрантов, в распределительном центре X5 Group в Ярославле некоторые продукты исчезли в части магазинов «Пятерочка». Так ритейлер объяснил пустые полки в некоторых магазинах в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях «В настоящий момент в распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с постоянными рыночными факторами, в том числе с выездом рабочих-мигрантов на родину. Наблюдаются проблемы с комплектацией штата», — прокомментировали в пресс-службе X5 Group. Сообщение цитирует РИА Новости.  Ранее telegram-каналом Mash сообщал, что в городах Золотого кольца наблюдается нехватка продуктов в «Пятерочках». По данным Mash, в распределительном центре в Ярославе не хватает тысячи рабочих. Журналисты канала тоже связывали пустые полки с депортацией иностранцев.  Сообщения об этом появились на ресурсах управления МВД России по Ярославской области. Однако речь шла о проверки 52 мигрантов, из их числа были выдворены из страны четыре человека, еще троим сократили срок пребывания в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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