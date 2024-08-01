В Германии сообщили о риске опустошения полок в случае запрета на импорт рыбы из РФ

Welt: Германия рискует столкнуться с дефицитом минтая из-за санкций против РФ

ЕС выдвинул новый пакет санкций против России на экспорт рыбы, сообщает Die Welt Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз выдвинул новый санкционный пакет против РФ на ввоз рыбы. Такое решение также повлияет на немецкие рыбные компании. Об этом заявил Штефан Мейер, управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовых торговцев рыбой.

«Если поставки из российского промысла минтая полностью прекратятся из-за санкций, замены в настоящее время не будет», — сообщил Мейер изданию Die Welt. По его словам, США не сможет обеспечить такой объем импорта рыбы как Россия. Он отмечает, что 85% потребляемого минтая в Германии, привезено из РФ.

Аналогичного мнения придерживается гендиректор производителя замороженных продуктов Frosta Феликс Алерс. Он считает, что в случае включения минтая в санкционный пакет ЕС, импорт рыбы из США станет в разы дороже.

Ранее ЕС запретил импорт из России морепродуктов, икры и ракообразных. Сейчас идет обсуждение об ужесточении запрета, под который может попасть рыбная продукция. В 2023 году Россия также ввела запрет на ввоз морепродуктов, объясняя это тем, что страна сможет самостоятельно обеспечить себя необходимым объемом, передает 360.ru.