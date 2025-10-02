Mash: совладельца «Торпедо» Соболева выпустили из СИЗО

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев освобожден из следственного изолятора. Об этом сообщил telegram-канал Mash на спорте. Он был арестован на два месяца по делу о подкупе футбольных судей.
«Совладельца московского „Торпедо“ Леонида Соболева выпустили из СИЗО», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что причиной его ареста стали подозрения в даче взятки главному арбитру матчей с участием «Торпедо».
По версии следствия, с марта по май Соболев и директор клуба Валерий Скородумов предлагали судье один миллион рублей за обеспечение побед команды, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их футболиста. Следствие считает, что действия руководства «Торпедо» могли повлиять на исход нескольких ключевых матчей сезона. После начала расследования клуб был понижен до Лиги Pari перед стартом сезона-2025/2026.
