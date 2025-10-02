Baza: в Беларуси задержали маньяка, убившего восемь женщин в 90-е

В Беларуси спустя почти 30 лет расследования задержали мужчину, подозреваемого в серии жестоких убийств и изнасилований, совершенных в конце 1990-х годов. Речь идет о фрезеровщике из Могилева, которому 53 года.
«В Беларуси спустя почти 30 лет поисков задержали маньяка, который убил минимум восемь женщин в конце 90-х годов», — пишет Baza. Он причастен также к двум покушениям на убийство. Расследование этой серии преступлений началось еще в 1996 году, когда в разных городах Беларуси — Могилеве, Витебске, Орше и Жодино — стали находить тела молодых девушек. Жертвами маньяка становились подростки и молодые женщины в возрасте от 12 до 20 лет. Преступления отличались особой жестокостью: большинство нападений происходило в подъездах жилых домов и лифтах.
За годы следствия силовики проверили около 100 тысяч человек. Поиски подозреваемого продолжались почти три десятилетия. Задержание подозреваемого произошло осенью 2025 года. Мужчина дал признательные показания. По его словам, одной из причин, по которой он лишал жертв жизни, были их крики во время нападения: «Если бы они не кричали, я бы их не душил, конечно же. Но они кричали». В настоящее время МВД продолжает проверку нераскрытых дел о нападениях на женщин в указанный период.
