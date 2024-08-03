Арестован главный инженер комплекса «Акватория», где рухнул потолок на людей

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Оровайские казармы (памятник архитектуры). Екатеринбург, потолок рухнул
Во Владивостоке на территории «Акватории» рухнул потолок 2 августа (архивное фото) Фото:

На два месяца арестован главный инженер водного комплекса «Акватория» во Владивостоке, где рухнул потолок. Он подозревается в неисполнении своих обязанностей должным образом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд заключил под стражу на два месяца главного инженера водного комплекса „Акватория“, где произошло обрушение части потолка», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение прокуратуры. Отмечается, что инженер не обеспечил должного технического обслуживания помещения.

Обрушение потолка на территории «Акватории» произошло накануне. Потолок обрушился на площади около 100 квадратных метров, передает A42.Ru. Сообщалось о девяти пострадавших, дополняет MK.RU. По факту происшествия была произведена следственная проверка.

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На два месяца арестован главный инженер водного комплекса «Акватория» во Владивостоке, где рухнул потолок. Он подозревается в неисполнении своих обязанностей должным образом. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Суд заключил под стражу на два месяца главного инженера водного комплекса „Акватория“, где произошло обрушение части потолка», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение прокуратуры. Отмечается, что инженер не обеспечил должного технического обслуживания помещения. Обрушение потолка на территории «Акватории» произошло накануне. Потолок обрушился на площади около 100 квадратных метров, передает A42.Ru. Сообщалось о девяти пострадавших, дополняет MK.RU. По факту происшествия была произведена следственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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