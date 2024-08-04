«Все состоялось в нашу пользу»: Медведев оценил обмен России с Западом

Медведев: обмен России и Запада стал самым масштабным в новейшей истории
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что обмен состоялся в пользу России Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

В ходе масштабного обмена заключенных Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг на благо Родины. Благодаря филигранной работе с обеих сторон обмен стал самым масштабным в современной истории. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия вернула патриотов, совершивших подвиг

Дмитрий Медведев заявил, что Россия вернула себе патриотов, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб. Несмотря на риск, на который они пошли во имя процветания страны, эти люди совершили подвиг, заявил зампред СБ в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что они достойны государственных наград, о которых заявлял глава государства Владимир Путин.

Отпущенные РФ в ходе обмена оппозиционеры — предатели

Россия отдала предателей, которые преследуют цель разрушения собственной страны. По словам Медведева, россияне, которые предали свою страну, должны скрываться и подбирать «новые имена». Им следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования», заявил зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме. Однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну».

Самый масштабный обмен в истории

Медведев заявил, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг». Он отдал должное западным партнерам, которые со своей стороны проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам.

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В ходе масштабного обмена заключенных Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг на благо Родины. Благодаря филигранной работе с обеих сторон обмен стал самым масштабным в современной истории. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев заявил, что Россия вернула себе патриотов, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб. Несмотря на риск, на который они пошли во имя процветания страны, эти люди совершили подвиг, заявил зампред СБ в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что они достойны государственных наград, о которых заявлял глава государства Владимир Путин. Россия отдала предателей, которые преследуют цель разрушения собственной страны. По словам Медведева, россияне, которые предали свою страну, должны скрываться и подбирать «новые имена». Им следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования», заявил зампред Совбеза РФ. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме. Однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Медведев заявил, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг». Он отдал должное западным партнерам, которые со своей стороны проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам.
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