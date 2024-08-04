«Все состоялось в нашу пользу»: Медведев оценил обмен России с Западом

Медведев: обмен России и Запада стал самым масштабным в новейшей истории

04 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что обмен состоялся в пользу России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными В ходе масштабного обмена заключенных Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг на благо Родины. Благодаря филигранной работе с обеих сторон обмен стал самым масштабным в современной истории. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия вернула патриотов, совершивших подвиг Дмитрий Медведев заявил, что Россия вернула себе патриотов, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб. Несмотря на риск, на который они пошли во имя процветания страны, эти люди совершили подвиг, заявил зампред СБ в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что они достойны государственных наград, о которых заявлял глава государства Владимир Путин. Отпущенные РФ в ходе обмена оппозиционеры — предатели Россия отдала предателей, которые преследуют цель разрушения собственной страны. По словам Медведева, россияне, которые предали свою страну, должны скрываться и подбирать «новые имена». Им следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования», заявил зампред Совбеза РФ. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме. Однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Самый масштабный обмен в истории Медведев заявил, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг». Он отдал должное западным партнерам, которые со своей стороны проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе масштабного обмена заключенных Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг на благо Родины. Благодаря филигранной работе с обеих сторон обмен стал самым масштабным в современной истории. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев заявил, что Россия вернула себе патриотов, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб. Несмотря на риск, на который они пошли во имя процветания страны, эти люди совершили подвиг, заявил зампред СБ в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что они достойны государственных наград, о которых заявлял глава государства Владимир Путин. Россия отдала предателей, которые преследуют цель разрушения собственной страны. По словам Медведева, россияне, которые предали свою страну, должны скрываться и подбирать «новые имена». Им следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования», заявил зампред Совбеза РФ. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме. Однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Медведев заявил, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг». Он отдал должное западным партнерам, которые со своей стороны проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам.