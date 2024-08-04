04 августа 2024

Захарова вспомнила слова главы МОК после новостей о доносах на спортсменов из РФ

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова напомнила о призывах Баха доносить на спортсменов из РФ Фото:
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Олимпиада-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что украинские власти доносили на российских спортсменов, чтобы те не были допущены к участию в Олимпийских играх. По ее словам, это не новость, ведь и сам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывал украинцев доносить.

«Это не новость. Об этом говорил непосредственно Бах, беседуя с [пранкерами] Вованом и Лексусом. Бах лично призывал украинцев доносить», — заявила Захарова в интервью «Известиям».

Сообщения о доносах стали известны после публикации CNN, где было указано, что Национальный олимпийский комитет и Минспорт Украины активно вмешивались в процесс допуска спортсменов из РФ на международные соревнования. Журналист Артем Худолеев составил список российских и белорусских спортсменов, выразивших поддержку СВО, что использовалось в качестве основания для их дисквалификации.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что украинские власти доносили на российских спортсменов, чтобы те не были допущены к участию в Олимпийских играх. По ее словам, это не новость, ведь и сам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывал украинцев доносить. «Это не новость. Об этом говорил непосредственно Бах, беседуя с [пранкерами] Вованом и Лексусом. Бах лично призывал украинцев доносить», — заявила Захарова в интервью «Известиям». Сообщения о доносах стали известны после публикации CNN, где было указано, что Национальный олимпийский комитет и Минспорт Украины активно вмешивались в процесс допуска спортсменов из РФ на международные соревнования. Журналист Артем Худолеев составил список российских и белорусских спортсменов, выразивших поддержку СВО, что использовалось в качестве основания для их дисквалификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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