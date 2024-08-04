Захарова вспомнила слова главы МОК после новостей о доносах на спортсменов из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что украинские власти доносили на российских спортсменов, чтобы те не были допущены к участию в Олимпийских играх. По ее словам, это не новость, ведь и сам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывал украинцев доносить.
«Это не новость. Об этом говорил непосредственно Бах, беседуя с [пранкерами] Вованом и Лексусом. Бах лично призывал украинцев доносить», — заявила Захарова в интервью «Известиям».
Сообщения о доносах стали известны после публикации CNN, где было указано, что Национальный олимпийский комитет и Минспорт Украины активно вмешивались в процесс допуска спортсменов из РФ на международные соревнования. Журналист Артем Худолеев составил список российских и белорусских спортсменов, выразивших поддержку СВО, что использовалось в качестве основания для их дисквалификации.
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