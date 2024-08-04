Захарова вспомнила слова главы МОК после новостей о доносах на спортсменов из РФ

05 августа 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Захарова напомнила о призывах Баха доносить на спортсменов из РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что украинские власти доносили на российских спортсменов, чтобы те не были допущены к участию в Олимпийских играх. По ее словам, это не новость, ведь и сам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывал украинцев доносить. «Это не новость. Об этом говорил непосредственно Бах, беседуя с [пранкерами] Вованом и Лексусом. Бах лично призывал украинцев доносить», — заявила Захарова в интервью «Известиям». Сообщения о доносах стали известны после публикации CNN, где было указано, что Национальный олимпийский комитет и Минспорт Украины активно вмешивались в процесс допуска спортсменов из РФ на международные соревнования. Журналист Артем Худолеев составил список российских и белорусских спортсменов, выразивших поддержку СВО, что использовалось в качестве основания для их дисквалификации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что украинские власти доносили на российских спортсменов, чтобы те не были допущены к участию в Олимпийских играх. По ее словам, это не новость, ведь и сам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывал украинцев доносить. «Это не новость. Об этом говорил непосредственно Бах, беседуя с [пранкерами] Вованом и Лексусом. Бах лично призывал украинцев доносить», — заявила Захарова в интервью «Известиям». Сообщения о доносах стали известны после публикации CNN, где было указано, что Национальный олимпийский комитет и Минспорт Украины активно вмешивались в процесс допуска спортсменов из РФ на международные соревнования. Журналист Артем Худолеев составил список российских и белорусских спортсменов, выразивших поддержку СВО, что использовалось в качестве основания для их дисквалификации.