04 августа 2024

CNN: Украина доносила на спортсменов из России, чтобы не пустить их на Олимпиаду

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Ведомства Украины лоббировали недопуск российских спортсменов на Игры Фото:
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Олимпиада-2024

Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта Украины поддерживали доносы на российских и белорусских спортсменов с целью не допустить их до Олимпиады-2024. Для своих целей украинские ведомства поддержали журналиста Артема Худолеева, который является ярым противником присутствия РФ на соревнованиях в Париже.

«Худолеев заручился поддержкой Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Министерства спорта, которые активно лоббировали исключение из Олимпиады российских и белорусских спортсменов, поддержавших [СВО]… (До поддержки ведомств — прим. URA.RU) Он проверял публикации в соцсетях российских и белорусских спортсменов, а также просматривать видео различных мероприятий, проводимых в двух странах», — пишет CNN. Отмечается, что украинская сторона отправляла собранные данные об активности в Интернете российских и белорусских представителей в спортивные федерации с требованиями не допустить их до Олимпиады.

Худолеев рассказал, что поводом для обращения в спортивные организации могли стать реакции спортсменов в социальных сетях. «В частности, там были фотографии спортсменов с российскими военными, которые уже принимали участие в боевых действиях, лайки постов с буквой Z, лайки постов военных», — отметил журналист.

В материале CNN также рассказывается об участии украинской стороны в отстранении российского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина от состязаний на Олимпиаде-2024. Так, за слова российского представителя боевых искусств в соцсетях «Друзья, давайте объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину», Худолеев потребовал от 30 спортивных организаций ограничить спортсмена состязаний в Париже.

Несколько недель спустя после доносов украинского журналиста стало известно, что Ларина отстранили от участия в Играх. Это решение изменилось, но Международный олимпийский комитет поставил точку в данном вопросе, не допустив российского спортсмена на Олимпиаду-2024.

Ранее российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, допущенные до Игр в Париже, получили серебро на Олимпиаде. Первая рассказала, что не ожидала оказаться в финале, передает RT.

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Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта Украины поддерживали доносы на российских и белорусских спортсменов с целью не допустить их до Олимпиады-2024. Для своих целей украинские ведомства поддержали журналиста Артема Худолеева, который является ярым противником присутствия РФ на соревнованиях в Париже. «Худолеев заручился поддержкой Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Министерства спорта, которые активно лоббировали исключение из Олимпиады российских и белорусских спортсменов, поддержавших [СВО]… (До поддержки ведомств — прим. URA.RU) Он проверял публикации в соцсетях российских и белорусских спортсменов, а также просматривать видео различных мероприятий, проводимых в двух странах», — пишет CNN. Отмечается, что украинская сторона отправляла собранные данные об активности в Интернете российских и белорусских представителей в спортивные федерации с требованиями не допустить их до Олимпиады. Худолеев рассказал, что поводом для обращения в спортивные организации могли стать реакции спортсменов в социальных сетях. «В частности, там были фотографии спортсменов с российскими военными, которые уже принимали участие в боевых действиях, лайки постов с буквой Z, лайки постов военных», — отметил журналист. В материале CNN также рассказывается об участии украинской стороны в отстранении российского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина от состязаний на Олимпиаде-2024. Так, за слова российского представителя боевых искусств в соцсетях «Друзья, давайте объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину», Худолеев потребовал от 30 спортивных организаций ограничить спортсмена состязаний в Париже. Несколько недель спустя после доносов украинского журналиста стало известно, что Ларина отстранили от участия в Играх. Это решение изменилось, но Международный олимпийский комитет поставил точку в данном вопросе, не допустив российского спортсмена на Олимпиаду-2024. Ранее российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, допущенные до Игр в Париже, получили серебро на Олимпиаде. Первая рассказала, что не ожидала оказаться в финале, передает RT.
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