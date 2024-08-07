ТАСС: ВС РФ взяли группировку ВСУ в Нью-Йорке «в клещи»

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ВСУ попали в окружение российских войск на горловском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа военных ВСУ на горловском направлении в поселке «Нью-Йорк (Новгородское) попала «в клещи» ВС РФ. Это военный маневр, при котором две группировки войск атакуют противника одновременно. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Нью-Йорк находится в клещах, соединения ВСУ в населенном пункте не в лучшем положении», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Они считают, что украинская армия оказалась в критическом положении на данном участке фронта.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российской армии по всей лини боевого соприкосновения в регионе. По его словам, продвижение составило 50 -100 метров, проходит освобождение домов и улиц, передает «Национальная служба новостей».

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Группа военных ВСУ на горловском направлении в поселке «Нью-Йорк (Новгородское) попала «в клещи» ВС РФ. Это военный маневр, при котором две группировки войск атакуют противника одновременно. Об этом сообщили в силовых структурах. «Нью-Йорк находится в клещах, соединения ВСУ в населенном пункте не в лучшем положении», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Они считают, что украинская армия оказалась в критическом положении на данном участке фронта. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российской армии по всей лини боевого соприкосновения в регионе. По его словам, продвижение составило 50 -100 метров, проходит освобождение домов и улиц, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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