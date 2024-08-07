Группа военных ВСУ на горловском направлении в поселке «Нью-Йорк (Новгородское) попала «в клещи» ВС РФ. Это военный маневр, при котором две группировки войск атакуют противника одновременно. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Нью-Йорк находится в клещах, соединения ВСУ в населенном пункте не в лучшем положении», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Они считают, что украинская армия оказалась в критическом положении на данном участке фронта.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российской армии по всей лини боевого соприкосновения в регионе. По его словам, продвижение составило 50 -100 метров, проходит освобождение домов и улиц, передает «Национальная служба новостей».
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