В уральских банках нашли фальшивые купюры на полмиллиона рублей

08 августа 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Число фальшивок выросло на треть Фото: Илья Московец © URA.RU В банках регионов Уральского федерального округа обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦБ РФ. «В банковской системе УрФО в первом полугодии 2024 года обнаружили 167 поддельных денежных знаков — банкнот и монет. Их общая сумма превысила 560 тысяч рублей», — следует из сообщения. Отмечается, что нынешние показатели выросли на треть по сравнению с прошлогодними. В Челябинской области было найдено 73 фальшивки, в Свердловской — 47, а в Тюменской — 39 поддельных купюр. Самое маленькое количество зафиксировано в Курганской области — восемь штук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В банках регионов Уральского федерального округа обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦБ РФ. «В банковской системе УрФО в первом полугодии 2024 года обнаружили 167 поддельных денежных знаков — банкнот и монет. Их общая сумма превысила 560 тысяч рублей», — следует из сообщения. Отмечается, что нынешние показатели выросли на треть по сравнению с прошлогодними. В Челябинской области было найдено 73 фальшивки, в Свердловской — 47, а в Тюменской — 39 поддельных купюр. Самое маленькое количество зафиксировано в Курганской области — восемь штук.