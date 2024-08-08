В уральских банках нашли фальшивые купюры на полмиллиона рублей

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, банк приколов, дубли, мошенничество
Число фальшивок выросло на треть Фото:

В банках регионов Уральского федерального округа обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦБ РФ.

«В банковской системе УрФО в первом полугодии 2024 года обнаружили 167 поддельных денежных знаков — банкнот и монет. Их общая сумма превысила 560 тысяч рублей», — следует из сообщения.

Отмечается, что нынешние показатели выросли на треть по сравнению с прошлогодними. В Челябинской области было найдено 73 фальшивки, в Свердловской — 47, а в Тюменской — 39 поддельных купюр. Самое маленькое количество зафиксировано в Курганской области — восемь штук.

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В банках регионов Уральского федерального округа обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦБ РФ. «В банковской системе УрФО в первом полугодии 2024 года обнаружили 167 поддельных денежных знаков — банкнот и монет. Их общая сумма превысила 560 тысяч рублей», — следует из сообщения. Отмечается, что нынешние показатели выросли на треть по сравнению с прошлогодними. В Челябинской области было найдено 73 фальшивки, в Свердловской — 47, а в Тюменской — 39 поддельных купюр. Самое маленькое количество зафиксировано в Курганской области — восемь штук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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