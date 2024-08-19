В России ужесточат требования к ипотеке с господдержкой

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ЦБ РФ ограничит маневр застройщиков по использованию серых схем Фото:

Финансовый регулятор в России готов ужесточить требования к ипотеке с господдержкой из-за большого количества серых схем застройщиков. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

«Если ипотечная сделка не соответствует новым критериям, банк не сможет выдать льготный ипотечный кредит. Это касается ипотеки с господдержкой», — передает газета «Известия» ссылаясь на слова Данилова.

Данилов отметил, что субсидия на льготную ипотеку не будет выделяться, если застройщик переуступит кому-либо права долевого участия. То есть, на спецсчете в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком, должна будет находиться полная сумма денег, без использования серых схем.

Ранее застройщики переуступали права долевого участия юридическим лицам по сниженной цене. Это было необходимо для того, чтобы восполнить нехватку оборотных средств на строительство домов, подчеркнул Данилов.

В России стало сложнее получить ипотеку с первоначальным минимальным взносом. Причиной тому являются надбавки к коэффициентам по ипотечным кредитам. В частности, Почта-банк в сентябре текущего года прекращает прием заявок на ипотеку.

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Финансовый регулятор в России готов ужесточить требования к ипотеке с господдержкой из-за большого количества серых схем застройщиков. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. «Если ипотечная сделка не соответствует новым критериям, банк не сможет выдать льготный ипотечный кредит. Это касается ипотеки с господдержкой», — передает газета «Известия» ссылаясь на слова Данилова. Данилов отметил, что субсидия на льготную ипотеку не будет выделяться, если застройщик переуступит кому-либо права долевого участия. То есть, на спецсчете в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком, должна будет находиться полная сумма денег, без использования серых схем. Ранее застройщики переуступали права долевого участия юридическим лицам по сниженной цене. Это было необходимо для того, чтобы восполнить нехватку оборотных средств на строительство домов, подчеркнул Данилов. В России стало сложнее получить ипотеку с первоначальным минимальным взносом. Причиной тому являются надбавки к коэффициентам по ипотечным кредитам. В частности, Почта-банк в сентябре текущего года прекращает прием заявок на ипотеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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