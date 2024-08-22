Госсекретарь Совбеза Белоруссии проинспектировал охрану границы с Украиной

Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил районы с усиленной охраной белорусско-украинской границы. Об этом рассказали в Минобороны Белоруссии.
«Александр Вольфович посещает приграничные с Украиной районы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Там добавили, что в этих районах усилены меры охраны государственной границы.
Белоруссия значительно усилила авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска на юге страны. Об этом сообщил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о размещении военных и спецслужб вдоль границы с Украиной в ответ на присутствие ВСУ. В то же время украинские пограничники не фиксируют усиление белорусских войск, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.