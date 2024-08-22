Госсекретарь Совбеза Белоруссии проинспектировал охрану границы с Украиной

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Глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович посетил границу с Украиной
Глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович посетил границу с Украиной Фото:

Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил районы с усиленной охраной белорусско-украинской границы. Об этом рассказали в Минобороны Белоруссии.

«Александр Вольфович посещает приграничные с Украиной районы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Там добавили, что в этих районах усилены меры охраны государственной границы.

Белоруссия значительно усилила авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска на юге страны. Об этом сообщил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о размещении военных и спецслужб вдоль границы с Украиной в ответ на присутствие ВСУ. В то же время украинские пограничники не фиксируют усиление белорусских войск, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил районы с усиленной охраной белорусско-украинской границы. Об этом рассказали в Минобороны Белоруссии. «Александр Вольфович посещает приграничные с Украиной районы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Там добавили, что в этих районах усилены меры охраны государственной границы. Белоруссия значительно усилила авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска на юге страны. Об этом сообщил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о размещении военных и спецслужб вдоль границы с Украиной в ответ на присутствие ВСУ. В то же время украинские пограничники не фиксируют усиление белорусских войск, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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