Борщевой набор в магазинах подешевел на 10%

В августе текущего года средние цены на базовые социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях показали снижение на 0,41%. Особенно заметно подешевел овощной борщевой набор, стоимость которого упала на 10%, до 39,75 рублей.
«Цены на базовые социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в августе снизились на 0,41%. При этом минимальная стоимость овощного борщевого набора уменьшилась на 10%, до 39,75 рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Эксперты АКОРТ отмечают снижение цен на такие продукты, как морковь, свекла, капуста, картофель, лук, яблоки, сахар-песок, вермишель, гречка и яйца. В частности, морковь подешевела на 19,05%, свекла — на 14,15%, а капуста — на 10,7%. Средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» в августе составила 5%, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
«Ценовая динамика в августе отражает сезонное снижение цен на овощи борщевого набора и меры торговых сетей по сдерживанию стоимости ключевых позиций мяса и рыбы», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Он также добавил, что ситуация с ценами на куриное мясо и яйца стабилизировалась.
Ранее россиян предупредили о взлете цен на электронику и бытовую технику осенью. Это связано с ростом стоимости логистики перевозов, ослабления курса рубля и замедлением транзакций.
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