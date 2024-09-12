Борщевой набор в магазинах подешевел на 10%

12 сентября 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Цена на борщевой набор упала на 10% Фото: Марина Молдавская © URA.RU В августе текущего года средние цены на базовые социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях показали снижение на 0,41%. Особенно заметно подешевел овощной борщевой набор, стоимость которого упала на 10%, до 39,75 рублей. «Цены на базовые социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в августе снизились на 0,41%. При этом минимальная стоимость овощного борщевого набора уменьшилась на 10%, до 39,75 рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эксперты АКОРТ отмечают снижение цен на такие продукты, как морковь, свекла, капуста, картофель, лук, яблоки, сахар-песок, вермишель, гречка и яйца. В частности, морковь подешевела на 19,05%, свекла — на 14,15%, а капуста — на 10,7%. Средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» в августе составила 5%, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. «Ценовая динамика в августе отражает сезонное снижение цен на овощи борщевого набора и меры торговых сетей по сдерживанию стоимости ключевых позиций мяса и рыбы», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Он также добавил, что ситуация с ценами на куриное мясо и яйца стабилизировалась. Ранее россиян предупредили о взлете цен на электронику и бытовую технику осенью. Это связано с ростом стоимости логистики перевозов, ослабления курса рубля и замедлением транзакций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В августе текущего года средние цены на базовые социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях показали снижение на 0,41%. Особенно заметно подешевел овощной борщевой набор, стоимость которого упала на 10%, до 39,75 рублей. «Цены на базовые социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в августе снизились на 0,41%. При этом минимальная стоимость овощного борщевого набора уменьшилась на 10%, до 39,75 рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эксперты АКОРТ отмечают снижение цен на такие продукты, как морковь, свекла, капуста, картофель, лук, яблоки, сахар-песок, вермишель, гречка и яйца. В частности, морковь подешевела на 19,05%, свекла — на 14,15%, а капуста — на 10,7%. Средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» в августе составила 5%, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. «Ценовая динамика в августе отражает сезонное снижение цен на овощи борщевого набора и меры торговых сетей по сдерживанию стоимости ключевых позиций мяса и рыбы», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Он также добавил, что ситуация с ценами на куриное мясо и яйца стабилизировалась. Ранее россиян предупредили о взлете цен на электронику и бытовую технику осенью. Это связано с ростом стоимости логистики перевозов, ослабления курса рубля и замедлением транзакций.