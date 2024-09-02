02 сентября 2024

Мэр Харькова заявил о первом за время СВО применении Россией ракеты «Гром-Э1»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Харькова считает, что ВС РФ применили новое оружие в зоне СВО
Мэр Харькова считает, что ВС РФ применили новое оружие в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что Россия впервые применила ракеты «Гром-Э1» в зоне спецоперации. По его словам, это стало известно после обстрела в минувшую субботу.

«Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как „Гром-Э1“ — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — заявил Терехов в своем telegram-канале. Официального подтверждения информации пока не было.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается и будет опубликован.

Российская армия регулярно уничтожает военные объекты, размещенные в украинских городах. В июле ВС РФ провели масштабную атаку по Киеву. Под удар попал также аэродром ВСУ в Киевской области. Тогда Минобороны РФ отметило, что действия российской армии стали ответом на атаки Киева по энергетической инфраструктуре России.

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Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что Россия впервые применила ракеты «Гром-Э1» в зоне спецоперации. По его словам, это стало известно после обстрела в минувшую субботу. «Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как „Гром-Э1“ — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — заявил Терехов в своем telegram-канале. Официального подтверждения информации пока не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается и будет опубликован. Российская армия регулярно уничтожает военные объекты, размещенные в украинских городах. В июле ВС РФ провели масштабную атаку по Киеву. Под удар попал также аэродром ВСУ в Киевской области. Тогда Минобороны РФ отметило, что действия российской армии стали ответом на атаки Киева по энергетической инфраструктуре России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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