Мэр Харькова заявил о первом за время СВО применении Россией ракеты «Гром-Э1»

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что Россия впервые применила ракеты «Гром-Э1» в зоне спецоперации. По его словам, это стало известно после обстрела в минувшую субботу.
«Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как „Гром-Э1“ — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — заявил Терехов в своем telegram-канале. Официального подтверждения информации пока не было.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается и будет опубликован.
Российская армия регулярно уничтожает военные объекты, размещенные в украинских городах. В июле ВС РФ провели масштабную атаку по Киеву. Под удар попал также аэродром ВСУ в Киевской области. Тогда Минобороны РФ отметило, что действия российской армии стали ответом на атаки Киева по энергетической инфраструктуре России.
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