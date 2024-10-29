Убийца экс-командира подлодки «Краснодар» осужден на 20 лет

29 октября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Сергей Денисенко также признали виновным в незаконном обороте оружия Фото: Илья Московец © URA.RU Гражданин Украины и России Сергей Денисенко осужден Краснодарским краевым судом на 20 лет лишения свободы за убийство бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Соответствующее решение было вынесено на заседании суда. «Денисенко назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает «Коммерсант». Подсудимый также признан виновным в незаконном обороте оружия и государственной измене. Ржицкий был застрелен во время пробежки в парке «Затон» 10 июля 2023 года. Следствие установило, что Денисенко был завербован украинскими спецслужбами для убийства командира подлодки из-за его медийной активности. Денисенко признался в убийстве сразу после задержания, но утверждал, что действовал под давлением украинских спецслужб. Прокуратура ранее требовала для него 25 лет лишения свободы. Решение о том, будет ли обжалован приговор, пока не принято. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Украины и России Сергей Денисенко осужден Краснодарским краевым судом на 20 лет лишения свободы за убийство бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Соответствующее решение было вынесено на заседании суда. «Денисенко назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает «Коммерсант». Подсудимый также признан виновным в незаконном обороте оружия и государственной измене. Ржицкий был застрелен во время пробежки в парке «Затон» 10 июля 2023 года. Следствие установило, что Денисенко был завербован украинскими спецслужбами для убийства командира подлодки из-за его медийной активности. Денисенко признался в убийстве сразу после задержания, но утверждал, что действовал под давлением украинских спецслужб. Прокуратура ранее требовала для него 25 лет лишения свободы. Решение о том, будет ли обжалован приговор, пока не принято.