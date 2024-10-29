Убийца экс-командира подлодки «Краснодар» осужден на 20 лет

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Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург, арест, суд, мера пресечения, судебное заседание, избрание меры, руки за решеткой
Сергей Денисенко также признали виновным в незаконном обороте оружия Фото:

Гражданин Украины и России Сергей Денисенко осужден Краснодарским краевым судом на 20 лет лишения свободы за убийство бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Соответствующее решение было вынесено на заседании суда.

«Денисенко назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает «Коммерсант». Подсудимый также признан виновным в незаконном обороте оружия и государственной измене.

Ржицкий был застрелен во время пробежки в парке «Затон» 10 июля 2023 года. Следствие установило, что Денисенко был завербован украинскими спецслужбами для убийства командира подлодки из-за его медийной активности.

Денисенко признался в убийстве сразу после задержания, но утверждал, что действовал под давлением украинских спецслужб. Прокуратура ранее требовала для него 25 лет лишения свободы. Решение о том, будет ли обжалован приговор, пока не принято.

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Гражданин Украины и России Сергей Денисенко осужден Краснодарским краевым судом на 20 лет лишения свободы за убийство бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Соответствующее решение было вынесено на заседании суда. «Денисенко назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает «Коммерсант». Подсудимый также признан виновным в незаконном обороте оружия и государственной измене. Ржицкий был застрелен во время пробежки в парке «Затон» 10 июля 2023 года. Следствие установило, что Денисенко был завербован украинскими спецслужбами для убийства командира подлодки из-за его медийной активности. Денисенко признался в убийстве сразу после задержания, но утверждал, что действовал под давлением украинских спецслужб. Прокуратура ранее требовала для него 25 лет лишения свободы. Решение о том, будет ли обжалован приговор, пока не принято.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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