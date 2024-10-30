Украинский лидер Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество недостаточно активно реагирует на информацию о возможном пребывании военного контингента КНДР на территории России. Он считает подобную реакцию мира на «солдат Северной Кореи» в РФ вялой.
«До сих пор мы слышали некоторую реакцию, но она недостаточно сильная. <...> Я не знаю, сколько еще солдат из Северной Кореи или, может, Ирана прибудет. Их может быть больше», — заявил Зеленский. Его слова передают argumenti.ru. Украинский лидер подчеркнул, что Киеву необходима более действенная реакция мирового сообщества на эту ситуацию.
Зеленский также отметил, что уже имеется некоторая реакция со стороны международных партнеров, однако она, по его словам, оказалась недостаточно сильной. При этом он выразил опасения по поводу возможного участия военных из Ирана на территории России, хотя и не предоставил конкретных доказательств такого присутствия.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что военные Северной Кореи находятся поб Курском. Он заявил, что солдаты КНДР были якобы переброшены в Курскую область, пишет RT.
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