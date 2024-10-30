Жалобу защиты «крабового короля» Кана по делу об организации убийства отклонили

30 октября 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Жалоба защиты по делу Олега Кана была отклонена в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жалобу защиты «крабового короля» Олега Кана по делу об организации убийства отклонили в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. На данный момент приговор вступил в законную силу, сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО. Новость по теме Кто такой «крабовый король» с Дальнего Востока Олег Кан «По результатам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения», — говорится в сообщении Генпрокуратуры, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в отношении Кана приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу. За организацию убийства бизнесмена в 2010 году Кана отправили в колонию на 17 лет. Кроме того, обвиняемый должен выплатить по долгам России 336 миллиардов рублей. Помимо прочего, Олег Кан обвиняется в организации и руководстве преступной группировкой, занимающейся контрабандой стратегически важных товаров, уклонении от уплаты таможенных и налоговых платежей. Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2019 годы Кан вместе с соучастниками осуществлял контрабанду крабов за рубеж. В течение указанных лет группировка экспортировала более трех тысяч тонн морепродукта на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. При этом декларация товаров производилась по одной цене, тогда как фактическая стоимость отгрузки была значительно выше. В рамках предварительного слушания суд отверг просьбу защиты о возвращении дела на дополнительное рассмотрение прокурору. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жалобу защиты «крабового короля» Олега Кана по делу об организации убийства отклонили в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. На данный момент приговор вступил в законную силу, сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО. «По результатам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения», — говорится в сообщении Генпрокуратуры, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в отношении Кана приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу. За организацию убийства бизнесмена в 2010 году Кана отправили в колонию на 17 лет. Кроме того, обвиняемый должен выплатить по долгам России 336 миллиардов рублей. Помимо прочего, Олег Кан обвиняется в организации и руководстве преступной группировкой, занимающейся контрабандой стратегически важных товаров, уклонении от уплаты таможенных и налоговых платежей. Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2019 годы Кан вместе с соучастниками осуществлял контрабанду крабов за рубеж. В течение указанных лет группировка экспортировала более трех тысяч тонн морепродукта на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. При этом декларация товаров производилась по одной цене, тогда как фактическая стоимость отгрузки была значительно выше. В рамках предварительного слушания суд отверг просьбу защиты о возвращении дела на дополнительное рассмотрение прокурору.