Песков отреагировал на заговор против Орбана

В Кремле отреагировали на заговор против Орбана
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отреагировали на заговор против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
В Кремле отреагировали на заговор против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Фото:

Россия не вмешивается во внутриполитические дела Евросоюза, и все же позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана властям импонирует больше, чем линия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных провокациях в адрес Орбана.

«Мы нее имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы Еврокомиссии. Но мы не собираемся вмешиваться в эти внутриевропейские разборки», — заверил Песков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что против него в Брюсселе созрел заговор. Главные заговорщики — глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. По словам Орбана, в планах немецких политиков — заменить правительство Орбана новым «правительством яволь».

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Россия не вмешивается во внутриполитические дела Евросоюза, и все же позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана властям импонирует больше, чем линия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных провокациях в адрес Орбана. «Мы нее имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы Еврокомиссии. Но мы не собираемся вмешиваться в эти внутриевропейские разборки», — заверил Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что против него в Брюсселе созрел заговор. Главные заговорщики — глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. По словам Орбана, в планах немецких политиков — заменить правительство Орбана новым «правительством яволь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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