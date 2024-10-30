Игорь Баринов: День народного единства в России обрастает новыми смыслами

Сегодня праздник 4 Ноября обрастает новыми смыслами. Для всех жителей страны, в том числе и для тех, кто сейчас участвует в зоне СВО, важно чувствовать дух единства всех народов. Согласно опросам, более 75% граждан сегодня четко представляют, с чем связан этот праздник и зачем он необходим. Об этом во время официального визита в ДНР заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«Перед страной стоит новый экзистенциальный кризис. Мы боремся с теми, кто пытается разделить нашу страну, в том числе по этническому принципу. Экономические санкции не сработали, потому сейчас основной акцент — на этнический религиозный фактор. Но мы видим, как сегодня плечом к плечу сражаются представители всех народов нашей страны. Это дух братства и единства, который вместе с бойцами „вернется“ в города и села нашей страны», — пояснил Баринов.
Так, с начала СВО представители ФАДН совместно с национально- культурными автономиями и общественными организациями, которые работают в области государственной национальной политики, совершили уже более 80 поездок в зону СВО, было передано около 2500 тонн гуманитарной помощи как для военных, так и для жителей районов, пострадавших от войны.
Были переданы квадроциклы, автомобили, кроссовые мотоциклы, станции радиоэлектронной борьбы, беспилотники. Во время октябрьского визита была передана техника для одного из самых боеспособных подразделений 5-го армейского корпуса имени Захарченко.
«Бойцы понимают, что вся страна с ними, а мы чувствуем сопричастность к этому большому и важному делу», — рассказал Игорь Баринов.
Также сегодня в Донецке прошло мероприятие «Я — россиянин» для школьников 4-5 классов. Так так прививать важность таких праздников, как День народного единства, нужно с раннего детства, считают авторы проекта
«Мультимедийный формат с виртуальным учителем и с заданиями, которые делали ребята, сейчас оптимальный. Но нельзя забывать и роли семьи в воспитании и прививании традиций. Ребенок копирует своих родителей и во многом повторяет их путь, их действия, их поведение», — резюмировал глава ФАДН.
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