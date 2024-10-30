Shot: у «советского Шерлока Холмса» Ливанова ухудшилось здоровье

30 октября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Ливанов обратился в больницу, у актера проблемы с речью и ногами, заявил Shot Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Состояние российского актера Василия Ливанова , известного своей ролью Шерлока Холмса, ухудшилось после перенесенного инсульта. У него появились серьезные проблемы с ногами и речью, что вынудило его обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Легендарный „Шерлок“ снова обратился к медикам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из них отнялась», — сообщили в telegram-канале. Отмечается, что передвигаться актер может только с помощью ходунков. Также у Ливанова появились проблемы с речью. Медики назначили актеру курс логотерапии и рекомендовали ему больше отдыхать. Ранее Ливанова госпитализировали с инсультом. Сначала сообщалось об остановке сердца, однако позже это заявление опровергли. Обследование показало серьезные поражения головного мозга. Позже у актера обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Она была выявлена во время МРТ при комплексном обследовании 89-летнего актера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние российского актера Василия Ливанова, известного своей ролью Шерлока Холмса, ухудшилось после перенесенного инсульта. У него появились серьезные проблемы с ногами и речью, что вынудило его обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Легендарный „Шерлок“ снова обратился к медикам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из них отнялась», — сообщили в telegram-канале. Отмечается, что передвигаться актер может только с помощью ходунков. Также у Ливанова появились проблемы с речью. Медики назначили актеру курс логотерапии и рекомендовали ему больше отдыхать. Ранее Ливанова госпитализировали с инсультом. Сначала сообщалось об остановке сердца, однако позже это заявление опровергли. Обследование показало серьезные поражения головного мозга. Позже у актера обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Она была выявлена во время МРТ при комплексном обследовании 89-летнего актера.