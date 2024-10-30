Россия будет выдавать кредиты иностранцам за российские технологии

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до конца декабря 2024 года разработать и утвердить комплекс мер по поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции. В число которых войдет: предоставление кредитов и займов на льготных условиях иностранным покупателям.
«Правительству Российской Федерации разработать <…> предоставление кредитов (займов) на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям <…> поддержку жизненного цикла этой продукции за рубежом», — говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета. Правительству также предстоит разработать и утвердить финансирование данного комплекса мер с 2025 по 2030 год.
Участвовать в разработке также будут ВЭБ.РФ, «Российский экспортный центр», Банк России, комиссии Государственного Совета РФ по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика и финансы». Сроком разработки комплекса мер указано 30 декабря 2024 года.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству России до конца декабря 2024 года разработать и утвердить комплекс мер по поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции. В число которых войдет: предоставление кредитов и займов на льготных условиях иностранным покупателям. «Правительству Российской Федерации разработать <…> предоставление кредитов (займов) на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям <…> поддержку жизненного цикла этой продукции за рубежом», — говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета. Правительству также предстоит разработать и утвердить финансирование данного комплекса мер с 2025 по 2030 год. Участвовать в разработке также будут ВЭБ.РФ, «Российский экспортный центр», Банк России, комиссии Государственного Совета РФ по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика и финансы». Сроком разработки комплекса мер указано 30 декабря 2024 года.