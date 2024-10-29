29 октября 2024

ФАС проверит цены на «детские» тарифы такси

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Чернышова, увеличение цены из-за наличия детского кресла - несправедливо
По мнению Чернышова, увеличение цены из-за наличия детского кресла - несправедливо Фото:

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить «детские» тарифы такси. По его словам, наличие в машине детского кресла не может быть обоснованием для значительного удорожания услуги.

«Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на „детские“ тарифы такси», — говорится в обращении. Его приводит РИА Новости.

По мнению Чернышова, разница стоимости по одному маршруту по «детскому» и «экономному» тарифу может составлять больше сотни рублей, несмотря на то, что на заказ приезжают одни и те же машины. По его словам, такое увеличение цен несправедливо. Он также рассказал изданию, что некоторые агрегаторы идут навстречу и регулируют разброс цен после запроса, однако некоторые на обращения не отвечают.

В середине октября Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения, передает RT. По его словам, особое внимание уделят доступности транспортной инфраструктуры, обоснованности формирования цен на проезд и количеству маршрутов.

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить «детские» тарифы такси. По его словам, наличие в машине детского кресла не может быть обоснованием для значительного удорожания услуги. «Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на „детские“ тарифы такси», — говорится в обращении. Его приводит РИА Новости. По мнению Чернышова, разница стоимости по одному маршруту по «детскому» и «экономному» тарифу может составлять больше сотни рублей, несмотря на то, что на заказ приезжают одни и те же машины. По его словам, такое увеличение цен несправедливо. Он также рассказал изданию, что некоторые агрегаторы идут навстречу и регулируют разброс цен после запроса, однако некоторые на обращения не отвечают. В середине октября Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения, передает RT. По его словам, особое внимание уделят доступности транспортной инфраструктуры, обоснованности формирования цен на проезд и количеству маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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