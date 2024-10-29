ФАС проверит цены на «детские» тарифы такси

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить «детские» тарифы такси. По его словам, наличие в машине детского кресла не может быть обоснованием для значительного удорожания услуги.
«Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на „детские“ тарифы такси», — говорится в обращении. Его приводит РИА Новости.
По мнению Чернышова, разница стоимости по одному маршруту по «детскому» и «экономному» тарифу может составлять больше сотни рублей, несмотря на то, что на заказ приезжают одни и те же машины. По его словам, такое увеличение цен несправедливо. Он также рассказал изданию, что некоторые агрегаторы идут навстречу и регулируют разброс цен после запроса, однако некоторые на обращения не отвечают.
В середине октября Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения, передает RT. По его словам, особое внимание уделят доступности транспортной инфраструктуры, обоснованности формирования цен на проезд и количеству маршрутов.
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