В Петербурге хотят отменить Fan ID для некоторых болельщиков

В Петербурге просят отменить Fan ID для ветеранов СВО

30 октября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Петербурге хотят отменить систему Fan ID для ветеранов СВО Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания предлагают отменить для ветеранов спецоперации Fan ID («паспорт болельщика») при посещении футбольных матчей. С этим согласился местный депутат Алексей Цивилев, отметив, что ветераны СВО являются почетными гостями на любом мероприятии и цифровизация в их отношении неуместна. Однако среди болельщиков подобное предложение вызвало неоднозначную реакцию. «У нас на стадионах не было и нет таких конфликтов, для предотвращения которых понадобился бы тотальный контроль за болельщиками. <…> Поэтому для нас Fan ID в принципе неактуален. Что же касается ветеранов СВО, то они, во-первых, почетные гости на любом мероприятии», — передает «Парламентская газета» слова Цивилева. Он добавил, что излишняя цифровизация в отношении ветеранов спецоперации неуместна. «Паспорт болельщика» представляет собой электронный документ, без которого невозможно приобрести билет на матч или получить доступ на стадион. Для его получения необходимо заполнить анкету, предоставить копию паспорта и фотографию через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Закон предусматривает возможность отказа в выдаче Fan ID, если имеются данные о том, что заявитель ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях, включая инциденты за рубежом, или существует информация о его намерениях совершить противоправные действия. Однако на стадионе в Екатеринбурге, где проходил футбольный матч между командами «Урал» и «Краснодар», после введения системы Fan ID была замечена необычно низкая явка болельщиков, даже треть арены не была заполнена. Предполагается, что на тот момент не все фанаты успели зарегистрироваться в новой системе. Предложение об отмене Fan ID для ветеранов СВО вызвало разные отклики среди болельщиков. Так, футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «паспорт» необходим главным образом силовым структурам для снятия с них ответственности за возможные беспорядки и столкновения на стадионах. Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в 2023 году обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о пересмотре системы Fan ID, предлагая приостановить ее действие до устранения недочетов. При этом зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил недовольство ситуацией, когда одной из семей было отказано в доступе на матч футбольного клуба «Урал» из-за отсутствия у грудного младенца Fan ID. Медведев подчеркнул, что необходимость в обеспечении безопасности на стадионах была актуальна во время проведения мировых чемпионатов, однако текущая практика применения таких правил выглядит абсурдной. Он также указал на необходимость корректировки нормативов, регулирующих использование Fan ID. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания предлагают отменить для ветеранов спецоперации Fan ID («паспорт болельщика») при посещении футбольных матчей. С этим согласился местный депутат Алексей Цивилев, отметив, что ветераны СВО являются почетными гостями на любом мероприятии и цифровизация в их отношении неуместна. Однако среди болельщиков подобное предложение вызвало неоднозначную реакцию. «У нас на стадионах не было и нет таких конфликтов, для предотвращения которых понадобился бы тотальный контроль за болельщиками. <…> Поэтому для нас Fan ID в принципе неактуален. Что же касается ветеранов СВО, то они, во-первых, почетные гости на любом мероприятии», — передает «Парламентская газета» слова Цивилева. Он добавил, что излишняя цифровизация в отношении ветеранов спецоперации неуместна. «Паспорт болельщика» представляет собой электронный документ, без которого невозможно приобрести билет на матч или получить доступ на стадион. Для его получения необходимо заполнить анкету, предоставить копию паспорта и фотографию через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Закон предусматривает возможность отказа в выдаче Fan ID, если имеются данные о том, что заявитель ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях, включая инциденты за рубежом, или существует информация о его намерениях совершить противоправные действия. Однако на стадионе в Екатеринбурге, где проходил футбольный матч между командами «Урал» и «Краснодар», после введения системы Fan ID была замечена необычно низкая явка болельщиков, даже треть арены не была заполнена. Предполагается, что на тот момент не все фанаты успели зарегистрироваться в новой системе. Предложение об отмене Fan ID для ветеранов СВО вызвало разные отклики среди болельщиков. Так, футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «паспорт» необходим главным образом силовым структурам для снятия с них ответственности за возможные беспорядки и столкновения на стадионах. Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в 2023 году обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о пересмотре системы Fan ID, предлагая приостановить ее действие до устранения недочетов. При этом зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил недовольство ситуацией, когда одной из семей было отказано в доступе на матч футбольного клуба «Урал» из-за отсутствия у грудного младенца Fan ID. Медведев подчеркнул, что необходимость в обеспечении безопасности на стадионах была актуальна во время проведения мировых чемпионатов, однако текущая практика применения таких правил выглядит абсурдной. Он также указал на необходимость корректировки нормативов, регулирующих использование Fan ID.