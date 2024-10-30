Американский сенатор Бен Кардин выразил решительную поддержку идеи Украины наносить удары вглубь территории России на расстояние до 200 километров. Об этом он рассказал пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Краснову и Алексею Столярову) в ходе их розыгрыша.
«Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию. Так что я решительно поддерживаю это. Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы. Я думаю, вы должны иметь право использовать наше оборудование и оружие, чтобы защитить себя, даже если эти цели находятся на территории России», — заявил Кардин в разговоре с пранкерами, видео опубликовано в их telegram-канале.
Сенатор отметил, что новые технологии действительно способствовали укреплению обороны России, и в этом нет никаких сомнений. Однако он также обратил внимание на то, что среди членов НАТО отсутствует единое мнение по этой теме. В ходе его беседы с Зеленским также обсуждались вопросы безопасности и возможности укрепления оборонительных способностей Украины с помощью американского вооружения.
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