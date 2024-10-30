Зеленский ответил словами Путина на вопрос о президенте США

Зеленский заявил о готовности сотрудничать с любым президентом США
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Зеленский высказался об итогах выборов в США словами Путина
Зеленский высказался об итогах выборов в США словами Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с любым лидером США, который будет избран американским народом. Такое же мнение ранее выразил президент РФ Владимир Путин 

«Мы будем работать с любым президентом, которого выберет американский народ», — заявил Зеленский. Слова прозвучали в ходе интервью с представителями средств массовой информации стран Северной Европы. 

Путин еще 5 июня заявил о намерениях работать с любым президентом США. «Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — сказал глава государства. Он заявил, что исход предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах не имеет существенного значения для Москвы.

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с любым лидером США, который будет избран американским народом. Такое же мнение ранее выразил президент РФ Владимир Путин  «Мы будем работать с любым президентом, которого выберет американский народ», — заявил Зеленский. Слова прозвучали в ходе интервью с представителями средств массовой информации стран Северной Европы.  Путин еще 5 июня заявил о намерениях работать с любым президентом США. «Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — сказал глава государства. Он заявил, что исход предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах не имеет существенного значения для Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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