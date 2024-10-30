Зеленский ответил словами Путина на вопрос о президенте США

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с любым лидером США, который будет избран американским народом. Такое же мнение ранее выразил президент РФ Владимир Путин
«Мы будем работать с любым президентом, которого выберет американский народ», — заявил Зеленский. Слова прозвучали в ходе интервью с представителями средств массовой информации стран Северной Европы.
Путин еще 5 июня заявил о намерениях работать с любым президентом США. «Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — сказал глава государства. Он заявил, что исход предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах не имеет существенного значения для Москвы.
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