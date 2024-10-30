Певица Лобода рискует остаться без концертов из-за скандального видео

Украинская певица Светлана Лобода вынуждена отказаться от политических высказываний на концертах в Дубае из-за возможной отмены выступлений. Таким предупреждением власти ОАЭ отреагировали на стендап артистки в Ереване.
«Власти ОАЭ предупредили организаторов, что у них подобного быть не должно. Организаторы информацию приняли и уже провели с их певицей беседу», — сообщает telegram-канал Mash. Власти Эмиратов запретили Лободе заниматься пропагандой, иначе она рискует лишиться возможности зарабатывать в этой стране или даже может получить запрет на въезд, как Максим Галкин, Оксимирон (признаны иноагентами) и Верка Сердючка, которые высказывались со сцены против действий РФ.
Как рассказали Mash в команде Лободы, певица оказалась шокирована негативной реакцией из-за видео с ереванского концерта двухгодичной давности. На нем певица предлагает зрительнице по имени Юлия осудить действия России на Украине, а когда та отказывается. В ответ Лобода обрушивается на поклонницу с критикой и отказывается с ней говорить. Видео инцидента опубликовала в своем telegram-канале журналистка Алена Жигалова.
В начале года выступление Лободы отменили в Таиланде, напоминает телеканал 360. Галкина не пустили с концертом в Индонезию, Таиланд и Казахстан. После выступления в Дубае юморист получил штраф 2,4 миллиона рублей и лишился возможности концертировать по стране. Дубай также запретил въезд Андрею Данилко, известному миру как Верка Сердючка.
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