29 октября 2024

Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Дыдыкина от должности
Владимир Путин подписал указ об освобождении Дыдыкина от должности Фото:

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрея Дыдыкина. Соответствующий указ появился на сайте опубликования правовых актов.

«Указ президента Российской Федерации. Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте указа.

Дыдыкин получил должность замглавы ФМБА 31 мая 2021 года. Тогда распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрея Дыдыкина. Соответствующий указ появился на сайте опубликования правовых актов. «Указ президента Российской Федерации. Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте указа. Дыдыкин получил должность замглавы ФМБА 31 мая 2021 года. Тогда распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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