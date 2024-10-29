Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА

Владимир Путин подписал указ об освобождении Дыдыкина от должности
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрея Дыдыкина. Соответствующий указ появился на сайте опубликования правовых актов.
«Указ президента Российской Федерации. Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте указа.
Дыдыкин получил должность замглавы ФМБА 31 мая 2021 года. Тогда распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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