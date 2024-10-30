Тульский экс-чиновник объявлен в розыск по уголовной статье

Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в розыск. Причины и обстоятельства, которые привели к этому решению, пока неизвестны.
«Алексей Хардыбакин, ранее занимавший пост руководителя тульского управления по транспорту, был объявлен в розыск. Ему хотят предъявить обвинение в совершении преступления по статье уголовного кодекса», — пишут «Тульские новости». Конкретная статья УК РФ, по которой он разыскивается, не уточняется.
До своего объявления в розыск Хардыбакин с октября 2023 года занимал должность начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству города Тулы. Он покинул свой пост 9 августа текущего года. Подробности его ухода с должности также остаются неизвестными.
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