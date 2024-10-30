Победивший рак Кушанашвили вспомнил Фриске и Заворотнюк, которые умерли от болезни

Журналист Отар Кушанашвили объявил о своей победе над раком. Он поделился своими переживаниями на тему борьбы с раком, вспоминая покойных Анастасию Заворотнюк и Жанну Фриске, также столкнувшихся с этим заболеванием.
«Дамы и господа, 14 октября — день победы Отара Шалвовича Кушанашвили над раком <...> Я думал, хватит ли мне духу одолеть рак? У меня умерла подруга Жанна Фриске от рака, потом умерла вторая подруга Заворотнюк» — сообщил журналист в эфире Twitch-канала bandospapa. Он поделился, что старался не допускать мысли о проигрыше заболеванию.
Ранее сообщалось, что у Кушанашвили был обнаружен рак сигмовидной кишки на четвертой стадии. После его супруга Ольга сообщила, что у журналиста нашли метастазы в печени. Отмечается, что мужчина перенес несколько операций и две клинических смерти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.