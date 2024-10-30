Победивший рак Кушанашвили вспомнил Фриске и Заворотнюк, которые умерли от болезни

Кушанашвили: не знал смогу ли одолеть рак, сколько смертей, Фриске, Заворотнюк
© Служба новостей «URA.RU»
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Кушанашвили боялся проиграть раку, вспоминая Заворотнюк и Фриске
Кушанашвили боялся проиграть раку, вспоминая Заворотнюк и Фриске Фото:

Журналист Отар Кушанашвили объявил о своей победе над раком. Он поделился своими переживаниями на тему борьбы с раком, вспоминая покойных Анастасию Заворотнюк и Жанну Фриске, также столкнувшихся с этим заболеванием.

«Дамы и господа, 14 октября — день победы Отара Шалвовича Кушанашвили над раком <...> Я думал, хватит ли мне духу одолеть рак? У меня умерла подруга Жанна Фриске от рака, потом умерла вторая подруга Заворотнюк» — сообщил журналист в эфире Twitch-канала bandospapa. Он поделился, что старался не допускать мысли о проигрыше заболеванию.

Ранее сообщалось, что у Кушанашвили был обнаружен рак сигмовидной кишки на четвертой стадии. После его супруга Ольга сообщила, что у журналиста нашли метастазы в печени. Отмечается, что мужчина перенес несколько операций и две клинических смерти.

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Журналист Отар Кушанашвили объявил о своей победе над раком. Он поделился своими переживаниями на тему борьбы с раком, вспоминая покойных Анастасию Заворотнюк и Жанну Фриске, также столкнувшихся с этим заболеванием. «Дамы и господа, 14 октября — день победы Отара Шалвовича Кушанашвили над раком <...> Я думал, хватит ли мне духу одолеть рак? У меня умерла подруга Жанна Фриске от рака, потом умерла вторая подруга Заворотнюк» — сообщил журналист в эфире Twitch-канала bandospapa. Он поделился, что старался не допускать мысли о проигрыше заболеванию. Ранее сообщалось, что у Кушанашвили был обнаружен рак сигмовидной кишки на четвертой стадии. После его супруга Ольга сообщила, что у журналиста нашли метастазы в печени. Отмечается, что мужчина перенес несколько операций и две клинических смерти.
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