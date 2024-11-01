Обновлен рейтинг самых богатых предпринимателей России: кто и на сколько обогатился

BBI: бенефициар НЛМК Лисин стал лидером по приросту капитала за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самым богатым человеком России остается совладелец "Норникеля" Владимир Потанин
Самым богатым человеком России остается совладелец "Норникеля" Владимир Потанин Фото:

С начала года общее состояние самых богатых предпринимателей России выросло на 26,274 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI). Особенно значительный прирост капитала отмечен у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который увеличил свое состояние на 4,81 миллиарда долларов, достигнув отметки в 28,8 миллиарда долларов.

Владимир Лисин, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей России, смог увеличить свое состояние благодаря росту стоимости акций компании НЛМК. «Рост стоимости акций компании позволил значительно увеличить мое состояние», — сообщает Лисин для РИА «Новости», ссылаясь на данные платформы. Первое место по-прежнему занимает совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние насчитывает 32,2 миллиарда долларов, а третье место — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперо с капиталом 27,4 миллиарда долларов.

На текущий момент в рейтинг BBI включены 25 российских миллиардеров, чье общее состояние оценивается в 355,33 миллиарда долларов. Рейтинг рассчитывается на основании стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат этим предпринимателям, а также других экономических показателей, таких как соотношение капитализации к EBITDA и цена акции к прибыли на акцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала года общее состояние самых богатых предпринимателей России выросло на 26,274 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI). Особенно значительный прирост капитала отмечен у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который увеличил свое состояние на 4,81 миллиарда долларов, достигнув отметки в 28,8 миллиарда долларов. Владимир Лисин, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей России, смог увеличить свое состояние благодаря росту стоимости акций компании НЛМК. «Рост стоимости акций компании позволил значительно увеличить мое состояние», — сообщает Лисин для РИА «Новости», ссылаясь на данные платформы. Первое место по-прежнему занимает совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние насчитывает 32,2 миллиарда долларов, а третье место — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперо с капиталом 27,4 миллиарда долларов. На текущий момент в рейтинг BBI включены 25 российских миллиардеров, чье общее состояние оценивается в 355,33 миллиарда долларов. Рейтинг рассчитывается на основании стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат этим предпринимателям, а также других экономических показателей, таких как соотношение капитализации к EBITDA и цена акции к прибыли на акцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...