Обновлен рейтинг самых богатых предпринимателей России: кто и на сколько обогатился

С начала года общее состояние самых богатых предпринимателей России выросло на 26,274 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI). Особенно значительный прирост капитала отмечен у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который увеличил свое состояние на 4,81 миллиарда долларов, достигнув отметки в 28,8 миллиарда долларов.
Владимир Лисин, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей России, смог увеличить свое состояние благодаря росту стоимости акций компании НЛМК. «Рост стоимости акций компании позволил значительно увеличить мое состояние», — сообщает Лисин для РИА «Новости», ссылаясь на данные платформы. Первое место по-прежнему занимает совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние насчитывает 32,2 миллиарда долларов, а третье место — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперо с капиталом 27,4 миллиарда долларов.
На текущий момент в рейтинг BBI включены 25 российских миллиардеров, чье общее состояние оценивается в 355,33 миллиарда долларов. Рейтинг рассчитывается на основании стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат этим предпринимателям, а также других экономических показателей, таких как соотношение капитализации к EBITDA и цена акции к прибыли на акцию.
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