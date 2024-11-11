Российские военные установили флаг РФ в селе Макаровка, расположенном в Донецкой Народной Республике. Глава региона Денис Пушилин заявил о продвижении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Также в Луганской Народной Республике ВСУ получили ощутимые потери. Ход военных действий и карта спецоперации на 11 ноября — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников на региона РФ
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате и уничтожении 13 украинских дронов. Согласно предоставленной информации, 12 беспилотных летательных аппаратов были сбиты в воздушном пространстве Курской области, а один — над Белгородской областью.
Донецкой направление
На Донецком фронте наблюдается усиление активности в районе населенного пункта Макаровка. Вооруженные силы России завершили операцию по установлению государственного флага в населенном пункте Макаровка. Тяжелые городские бои также продолжаются в Дзержинске.
Российские спецслужбы обнаружили заминированные схроны оружия украинских военных под Селидово в ДНР. Эти схроны были предназначены для последующего использования диверсантами ВСУ, сообщили в УФСБ России по региону.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск почти на всей линии фронта. Он выделил кураховское направление, где освобождение Курахово позволит значительно уменьшить артиллерийскую угрозу для Донецка, в частности для Кировского района.
Согласно сообщению российских силовых структур, штурмовики РФ вышли к ключевому участку трассы, идущей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Этот маневр позволил перекрыть один из главных маршрутов снабжения украинских войск. Российские военные успешно применили танк Т-90М «Прорыв». Экипаж танка, действуя в составе Южной группировки войск, успешно уничтожил личный состав ВСУ, передает «Пятый канал».
Луганское направление
Российские военные нанесли значительные потери украинским вооруженным силам и иностранным наемникам. Согласно заявлению военного эксперта Андрея Марочко, количество погибших составило около 9,6 тысячи человек. Также ВС РФ успешно отразили 43 контратаки украинской армии. В ходе этих операций было уничтожено значительное количество военной техники, включая 128 единиц автомобильной техники, 70 бронемашин, три танка и 65 полевых артиллерийских орудий.
Курское направление
Обстановка в регионе остается неизменной. В нескольких районах продолжаются интенсивные бои, усложненные неблагоприятными погодными условиями.
Запорожское направление
Значительных изменений на данном направлении фронта. Продолжается ведение позиционных боев с активным использованием средств дальнего поражения.
Украинец сбежал к военным РФ от сотрудников ТЦК
Гражданин Украины сбежал к позициям российских военнослужащих, спасаясь от преследований со стороны Территориального центра комплектования (ТЦК). Согласно сообщениям, российские военные использовали дрон для обнаружения беглеца. После того как мужчина был замечен, ему была сброшена рация, что позволило ему связаться с военными и получить инструкции по безопасному перемещению к их позициям. По прибытии к позициям ВС РФ мужчина был обеспечен необходимой помощью и поддержкой.
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