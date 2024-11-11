Марочко: на границах ЛНР ликвидированы почти 10 тысяч солдат ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ отразили 43 контратаки ВСУ
ВС РФ отразили 43 контратаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую неделю российские военные уничтожили 9,6 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Потери ВФУ в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 9,6 тысячи украинских боевиков и наемников», — заявил Марочко изданию ТАСС. Он также отметил, что было отражено 43 контратаки украинской армии.

Кроме того, в рамках боевых действий уничтожены значительное количество военной техники и артиллерии. В частности, были уничтожены 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, три танка, 65 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 полевых складов с боеприпасами.

Ранее в результате неудачных попыток прорыва на территорию Луганской Народной Республики украинские вооруженные силы потеряли около 12 тысяч солдат. Об этом сообщал Андрей Марочко. Кроме того, в ходе успешного отражения контрнаступлений ВСУ российскими войсками Киев также потерпел значительные убытки военной техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшую неделю российские военные уничтожили 9,6 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Потери ВФУ в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 9,6 тысячи украинских боевиков и наемников», — заявил Марочко изданию ТАСС. Он также отметил, что было отражено 43 контратаки украинской армии. Кроме того, в рамках боевых действий уничтожены значительное количество военной техники и артиллерии. В частности, были уничтожены 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, три танка, 65 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 полевых складов с боеприпасами. Ранее в результате неудачных попыток прорыва на территорию Луганской Народной Республики украинские вооруженные силы потеряли около 12 тысяч солдат. Об этом сообщал Андрей Марочко. Кроме того, в ходе успешного отражения контрнаступлений ВСУ российскими войсками Киев также потерпел значительные убытки военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...