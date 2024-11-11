За прошедшую неделю российские военные уничтожили 9,6 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Потери ВФУ в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 9,6 тысячи украинских боевиков и наемников», — заявил Марочко изданию ТАСС. Он также отметил, что было отражено 43 контратаки украинской армии.
Кроме того, в рамках боевых действий уничтожены значительное количество военной техники и артиллерии. В частности, были уничтожены 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, три танка, 65 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 полевых складов с боеприпасами.
Ранее в результате неудачных попыток прорыва на территорию Луганской Народной Республики украинские вооруженные силы потеряли около 12 тысяч солдат. Об этом сообщал Андрей Марочко. Кроме того, в ходе успешного отражения контрнаступлений ВСУ российскими войсками Киев также потерпел значительные убытки военной техники.
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