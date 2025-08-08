Вечером 8 августа года возле автоподъезда к селу Липовка (Саратовская область) произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате аварии погибли водитель Peugeot и двое несовершеннолетних пассажиров Toyota. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Саратовской области
«В результате ДТП погибли водитель автомобиля Peugeot, а также находившиеся в салоне автомобиля Toyota несовершеннолетние дети. Одна из пассажиров госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Следственные органы опрашивают свидетелей и анализируют данные камер видеонаблюдения, чтобы определить причины ДТП. Прокуратура области взяла дело на контроль.
Ранее в Свердловской области также произошла серьезная авария с выездом на встречную полосу. Водитель ВАЗа проигнорировал дорожные знаки и столкнулся с автобусом, в результате чего погибли водитель и пассажир легковой машины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.