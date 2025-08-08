08 августа 2025

Двое детей и женщина погибли и четыре человека пострадали в страшном ДТП под Саратовом. Фото

Три человека погибли и четыре пострадали в результате ДТП в Саратовской области
Вечером 8 августа года возле автоподъезда к селу Липовка (Саратовская область) произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате аварии погибли водитель Peugeot и двое несовершеннолетних пассажиров Toyota. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Саратовской области

«В результате ДТП погибли водитель автомобиля Peugeot, а также находившиеся в салоне автомобиля Toyota несовершеннолетние дети. Одна из пассажиров госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Следственные органы опрашивают свидетелей и анализируют данные камер видеонаблюдения, чтобы определить причины ДТП. Прокуратура области взяла дело на контроль.

Ранее в Свердловской области также произошла серьезная авария с выездом на встречную полосу. Водитель ВАЗа проигнорировал дорожные знаки и столкнулся с автобусом, в результате чего погибли водитель и пассажир легковой машины.

