В Австрии заявили о сокращении поддержки беженцев с Украины

Украинские беженцы с автомобилями рискуют остаться без базовой помощи в Австрии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Австрии наличие автомобилей у украинских беженцев может стать причиной отказа государства в дополнительной помощи
В Австрии наличие автомобилей у украинских беженцев может стать причиной отказа государства в дополнительной помощи Фото:

С января 2025 года украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, могут столкнуться с отменой господдержки, включая помощь с жильем. План, разработанный координационным советом земель и федерального правительства, предполагает, что наличие автомобиля свидетельствует о достаточных финансовых ресурсах беженцев, которые позволяют им обходиться без доппомощи.

«Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, с января могут лишиться помощи с жильем и другой поддержки... По данным газеты, власти аргументируют план тем, что у кого достаточно денег на страхование автомобиля и бензин, тот не нуждается в помощи», — пишет ТАСС со ссылкой на Der Standard.

Базовая помощь, которую могут потерять украинские беженцы, включает предоставление питания, жилья и медицинских услуг. В настоящее время такую поддержку получают около 37 тысяч украинцев. Отмечается, что принятие решения о лишении помощи будет происходить на уровне федеральных земель, и возможно, что некоторые регионы, такие как Вена, продолжат поддерживать беженцев несмотря на владение ими автомобилями.

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С января 2025 года украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, могут столкнуться с отменой господдержки, включая помощь с жильем. План, разработанный координационным советом земель и федерального правительства, предполагает, что наличие автомобиля свидетельствует о достаточных финансовых ресурсах беженцев, которые позволяют им обходиться без доппомощи. «Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, с января могут лишиться помощи с жильем и другой поддержки... По данным газеты, власти аргументируют план тем, что у кого достаточно денег на страхование автомобиля и бензин, тот не нуждается в помощи», — пишет ТАСС со ссылкой на Der Standard. Базовая помощь, которую могут потерять украинские беженцы, включает предоставление питания, жилья и медицинских услуг. В настоящее время такую поддержку получают около 37 тысяч украинцев. Отмечается, что принятие решения о лишении помощи будет происходить на уровне федеральных земель, и возможно, что некоторые регионы, такие как Вена, продолжат поддерживать беженцев несмотря на владение ими автомобилями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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