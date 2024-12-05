В Австрии заявили о сокращении поддержки беженцев с Украины

С января 2025 года украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, могут столкнуться с отменой господдержки, включая помощь с жильем. План, разработанный координационным советом земель и федерального правительства, предполагает, что наличие автомобиля свидетельствует о достаточных финансовых ресурсах беженцев, которые позволяют им обходиться без доппомощи.
«Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, с января могут лишиться помощи с жильем и другой поддержки... По данным газеты, власти аргументируют план тем, что у кого достаточно денег на страхование автомобиля и бензин, тот не нуждается в помощи», — пишет ТАСС со ссылкой на Der Standard.
Базовая помощь, которую могут потерять украинские беженцы, включает предоставление питания, жилья и медицинских услуг. В настоящее время такую поддержку получают около 37 тысяч украинцев. Отмечается, что принятие решения о лишении помощи будет происходить на уровне федеральных земель, и возможно, что некоторые регионы, такие как Вена, продолжат поддерживать беженцев несмотря на владение ими автомобилями.
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