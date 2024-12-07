07 декабря 2024

СК России в 2024 году направил в суд девять тысяч дел о коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее кол-во дел пришлось на столицу
Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее кол-во дел пришлось на столицу Фото:

Следственный комитет России за первые девять месяцев этого года направил в суд более девяти тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«За девять месяцев этого года в суд направлено девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он также уточнил, что половина из этих дел связана с взяточничеством, а остальные дела распределяются между мошенничеством, присвоением и растратой.

Бастрыкин добавил, что наибольшее количество уголовных дел было расследовано в крупных регионах, таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Республика Татарстан. По его словам, в суд направили 163 дела по организованным группам и преступным сообществам. Под обвинение попало 429 лиц. В прошлом году показатели в СК были такие: 118 дел в отношении 371 лица.

Ранее URA.RU писало об изъятом у коррупционеров имуществе на 760 миллиардов рублей. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пояснил, что на эти деньги можно было построить более 250 новых школ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России за первые девять месяцев этого года направил в суд более девяти тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. «За девять месяцев этого года в суд направлено девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он также уточнил, что половина из этих дел связана с взяточничеством, а остальные дела распределяются между мошенничеством, присвоением и растратой. Бастрыкин добавил, что наибольшее количество уголовных дел было расследовано в крупных регионах, таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Республика Татарстан. По его словам, в суд направили 163 дела по организованным группам и преступным сообществам. Под обвинение попало 429 лиц. В прошлом году показатели в СК были такие: 118 дел в отношении 371 лица. Ранее URA.RU писало об изъятом у коррупционеров имуществе на 760 миллиардов рублей. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пояснил, что на эти деньги можно было построить более 250 новых школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...