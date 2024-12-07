СК России в 2024 году направил в суд девять тысяч дел о коррупции

Следственный комитет России за первые девять месяцев этого года направил в суд более девяти тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
«За девять месяцев этого года в суд направлено девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он также уточнил, что половина из этих дел связана с взяточничеством, а остальные дела распределяются между мошенничеством, присвоением и растратой.
Бастрыкин добавил, что наибольшее количество уголовных дел было расследовано в крупных регионах, таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Республика Татарстан. По его словам, в суд направили 163 дела по организованным группам и преступным сообществам. Под обвинение попало 429 лиц. В прошлом году показатели в СК были такие: 118 дел в отношении 371 лица.
Ранее URA.RU писало об изъятом у коррупционеров имуществе на 760 миллиардов рублей. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пояснил, что на эти деньги можно было построить более 250 новых школ.
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