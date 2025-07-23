Путин обязал банки создать универсальный QR-код и перейти на цифровой рубль

Все российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны предоставлять клиентам возможность использовать универсальный QR-код для оплаты, а также проводить операции с цифровым рублем. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Закон предусматривает внедрение универсального платежного кода и расширяет возможности расчетов цифровой национальной валютой. Введение единого QR-кода и цифрового рубля позволит снизить стоимость платежей и повысить их удобство для пользователей. Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, применение цифрового рубля останется делом добровольным, а возможность осуществлять расчеты с помощью банковских карт или наличных средств сохранится.
Согласно новым правилам, оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет Национальная система платежных карт (НСПК), которая полностью принадлежит Центробанку. Оказание подобных услуг для пользователей будет бесплатным.
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и продавцы, а также владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 2027 года это требование распространится на банки с универсальной лицензией и участников рынка с выручкой более 30 миллионов рублей, а с 2028 года — на всех остальных. Для продавцов с годовой выручкой менее пяти миллионов рублей обязательство не устанавливается.
Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году. Основные положения закона о цифровой валюте вступили в силу в августе 2023 года, после чего был запущен эксперимент по использованию цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем гражданам с июля 2025 года, однако сроки внедрения были скорректированы Центробанком.
Ранее исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко выделил основные достоинства цифрового рубля. В числе ключевых преимуществ он отметил высокую скорость проведения транзакций, а также возможность осуществления операций в офлайн-режиме, то есть без подключения к интернету, пишет RT. По словам эксперта, соотношение преимуществ цифрового рубля по сравнению с действующим электронным рублем составляет примерно 50 на 50.
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