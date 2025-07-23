Актер из сериала «Слово пацана» отправился на СВО

Российский актер Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также еще три фигуранта уголовного дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году заключили контракты с Минобороны России и отправились для выполнения боевых задач в зону спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», — подтвердил источник. Его слова передает ТАСС.
По данным следствия, Базанов и его предполагаемые сообщники обвиняются в разбойном нападении на предпринимателя в центре Москвы в 2011 году. Преступники напали на бизнесмена, выстрелили ему в голову и похитили сумку с крупной суммой наличных — 900 тысяч долларов.
Следствие установило причастность Базанова и еще одного фигуранта на основании свидетельских показаний, опознаний, очных ставок и судебных экспертиз. Позднее обвинения были ужесточены: помимо разбоя, всем участникам группы вменили убийство. Базанов и еще один обвиняемый признали свою вину только в разбое и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, но отвергли причастность к убийству.
В ходе расследования один из фигурантов дал признательные показания на Базанова, заявив, что именно он был организатором убийства по предварительному сговору, пишет RT. Все четверо обвиняемых находились под стражей. Пятый участник нападения был задержан осенью прошлого года в Наро-Фоминске после розыска: мужчина скрывался под чужими данными, он подозревается также в других преступлениях. Следствие полагает, что именно он произвел не менее одного выстрела в потерпевшего предпринимателя.
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